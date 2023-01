SS270, ci sono le “soluzioni progettuali relative agli interventi definitivi”

Quella di oggi è una giornata importante per Casamicciola Terme e per l’isola d’Ischia. Dopo una due giorni in capitale, il Commissario Legnini sarà a Ischia per presiedere la conferenza speciale dei servizi in merito alla SS270 e alla frana che incombe sulla Casa Cantoniera della Città Metropolitana. Ci sarà prima la valutazione dell’esecuzione degli interventi provvisionali e poi la disamina delle soluzioni progettuali relative agli interventi definitivi, proposte dal Direttore per lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2022.

In breve, dalle 16.00 di domani, si caleranno i veli rispetto alle soluzioni progettuali redatte con il coordinamento del direttore Italo Giulivo per la realizzazione degli “interventi definitivi”. Finisce l’era del termine “a vista” e inizia, davvero quella degli “interventi definitivi”? Sarebbe una cosa ottima. Alla Conferenza speciale dei servizi, ovvero il momento in cui tutti gli enti sono allo stesso tavolo e devono esprimere i propri pareri (positivi o negativi che siano) come al solito sono invitati anche i rappresentanti dei “Comitati” con una doppia agenda. Alle 16.00 parteciperanno on line, alle 19.00, invece, sono attesi in presenza al Palazzo Reale.

Nel merito degli interventi temporanei, la Città Metropolitana ha chiarito i dettagli in merito alla richiesta di proroga dei termini previsti nell’Ordinanza Commissariale n° 2/2022. Le parole dell’ing. Sarno sono chiarissimo: “si comunica alla SSVV che è stato definito in dettaglio l’intervento da realizzare, finalizzato alla riapertura al doppio senso di marcia della ex SS 270. Ciò detto sono state eseguite le fondazioni con le relative piastre di ancoraggio dove verranno fissati gli elementi metallici a sostegno della Casa Cantoniera che fungerà da argine ad eventuali ulteriori smottamenti di terreno. E’ presumibile che l’intervento sarà completato, attesa la necessità costruttiva di attendere la maturazione del calce struzzo, entro la fine della prossima settimana.”