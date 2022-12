SS270, arriva la riapertura con “prescrizioni”

Nella giornata odierna è stato effettuato sopralluogo congiunto dai tecnici di Città Metropolitana, Comune di Casamicciola, Vigili del Fuoco, Regione Campania e Geologi sul tratto della ex SS 270 – Via Morgera.

Dopo verifica dello stato dei luoghi il commissario straordinario, Simonetta Calcaterra, ha consentito la riapertura del tratto stradale al traffico veicolare e pedonale a senso unico alternato e con semaforo come contenuto nelle prescrizioni dettate dai tecnici intervenuti, i quali hanno altresì prescritto che nel caso di allerta meteo il tratto di strada in questione dovrà essere interdetto alla circolazione veicolare e pedonale, permettendo il solo transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia.