SQUILLI DI TROMBA. A Lacco si assume… 3 ancelle del pascalesimo in lista per un posto nello staff

Ida Trofa | Passano gli anni, cambiano le stagioni, i nomi, i nomi dei sindaci, le amministrazioni si impastavano e si rimpastano, ma le cose non mutano. E la politica resta sempre la stessa. La politica che cerca il consenso, ancora, con i posti di lavoro e le assunzioni di comodo.

Già ve ne abbiamo parlato più volte, ma ecco che ad ogni rinnovata elezione rispuntano puntuali, specie quando per ottenere grandi consensi, si ci spinge a fare grandi promesse.

A Lacco Ameno, cosi, è tutto pronto per l’ultima prebenda. E non ci sarà neppure bisogno di passare per il nuovo ufficio di collocamento in zona “Triangolo” o attivare politiche kenesiane…. Intelligenti Pauca!

Il puzzle delle promesse assunzioni post voto si inizia a completare. Piano piano la ragnatela tessuta da Giacomo Pascale lascia intravedere i suoi lunghi filamenti. Cosi è pronto l’incarico, questa volta remunerato per un supporter d’eccezione che prenderà il posto, niente di meno che, nello staff del sindaco. Altre variazioni riguardano la Polizia Municipale, ma sono poca cosa rispetto alla struttura personale del Primo Cittadino e quasi tutte riguardano l’emergenza Covid.

Muta lo staff. Pole position per la figlia del trombettiere fedelissimo di Tommaso Patalano

Stando ai rumors ed alle indiscrezioni di palazzo, nel rinnovato staff di Pascale, che da tre unità non remunerate passa ad una ben remunerata, dovrebbe entrare la figlia del “Trombettiere”, meglio noto come il tubista di Lacco Ameno, fedelissimo dell’ex sindaco Tommaso Patalano, grande elettore e prestatore di candidati (la dottoressa Enza Patalano, sorella di Tommaso, era candidata con Pascale ed è risultata la grande esclusa). A quanto pare il posto sarebbe già stato assegnato con la targhetta “Calise”.

Nelle due posizioni subito dietro la prima, ad insidiare la nomina il possibile peso specifico nelle volontà di Pascale di altre due supporter impegnatissime nel sostenere la causa pascaliana, le lady De Siano (non Domenico, per carità!) e Ferrandino, tra le più frenetiche del già like per l’effimero dei consensi social. Un impegno dal peso specifico importante: ottenere uno stipendio fisso mensile e un ruolo comodo, magari di prestigio. E chiamali fessi…

E per una delle due, la Ferrandino, il ritorno in segreteria dovrebbe essere una “visione”. L’esperienza con Franco Regine in quel di Forio, le dovrebbe far guadagnare qualche punto sul curriculum

Come tuo cambio il fabbisogno a Lacco Ameno

Al netto delle capacità professionali che vengono sempre dopo le parentele e altri rapporti di forza, sarebbe questo il principio che ha condotto, in queste ore, la deliberazione n. 15 alla variazione del Piano del Fabbisogno di personale a tempo determinato, approvato con delibera commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 23 del 5 marzo 2020. Il vituperato fabbisogno varato e opportunamente suggerito al commissario Simonetta Carcaterra, assurto agli onori della cronache giudiziarie, finito al centro di denunce ed esposti e, per ultimo, avversato innanzi al TAR, ora viene modificato con una semplicissima e specifica determina. Il 4 dicembre scorso alle ore 14.10 in videoconferenza si è riunita la giunta comunale, ha presieduto e la seduta il Sig. Giacomo Pascale, nella sua qualità di sindaco con l’intero esecutivo collegato. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Dello Iacono.

La Giunta comunale non ha fatto altro che prendere atto della nota assunta al protocollo dell’ente lo steso giorno (n. 12302) a firma del Sindaco con cui si trasmette proposta di variazione al vigente piano del fabbisogno del personale per gli anni 2020-22 per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo determinato, predisposta dagli uffici comunali competenti.

Dallo staff del commissario si passa allo staff del sindaco

Così, richiamata la deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 23 del 5/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022, con la previsione del personale da assumere a tempo indeterminato e a tempo determinato per poter meglio fronteggiare tutte le attività di competenza dei vari servizi in conformità alle linee di indirizzo formalizzate dall’amministrazione comunale.

In tale atto commissariale è stato previsto, per l’annualità 2020, l’assunzione di n. 1 unità di categoria D con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico nell’ambito dello staff del Commissario Straordinario. Con contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo di cinque mesi, e a tempo parziale al 33,33%, con prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali che Pascale & Co hanno ben pensato di trasformare in un profilo da destinare alle prestazioni in favore dello staff del sindaco. Alla fine è solo una questione di ruoli, da Commissario Prefettizio a sindaco.



Vigili anticovid

Oltre a ciò dalla Calcaterra era stato previsto il reclutamento di n. 5 unità di categoria C con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale con contratto a tempo determinato e pieno per il periodo stagionale di maggiore affluenza turistica.

Nella predetta procedura commissariale per le assunzioni a tempo determinato per l’anno 2021 per esigenze di carattere temporanee o eccezionale è stato confermato il piano dei fabbisogni di personale programmato per l’anno 2020, ad eccezione delle assunzioni ai sensi delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 752, della legge di bilancio per l’anno 2018, come modificato dall’art. 32, comma 6, della legge n. 130/2018, di conversione del D.L. n. 109/2018, salvo proroga della misura. Insomma questioni, anche, di assunzioni sismiche e legge sul terremoto.

Inoltre con propria nota (prot. n. 688 del 23.11.2020), il Comandante della Polizia Municipale, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e della necessità di intensificare i controlli per il rispetto delle restrizioni imposte con i decreti governativi e con le ordinanze regionali e comunali e di garantire gli adempimenti connessi (regolamentazione traffico al drive in dei tamponi, consegna sacchetti ed informazione ai positivi al Coronavirus sulle modalità diversificate di conferimento dei rifiuti, scorta ai mezzi della nettezza urbana dei rifiuti pericolosi), ha richiesto di valutare l’opportunità autorizzare l’incremento orario di tre agenti di polizia municipale in servizio con contratto a tempo parziale dal 10.12.2020 al 31.1.2021 attingendo ai fondi appositamente stanziati.

Nell’anno 2020 non si è proceduto alla assunzione delle n. 5 unità di categoria C con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza e che l’Istruttore Direttivo di categoria D assunto nell’ambito dell’Ufficio di Staff ha rinunciato all’incarico un mese e mezzo prima della scadenza contrattuale, con conseguente risparmio della relativa spesa prevista per le assunzioni a tempo determinato.

Le modifiche e l’articolo 90

Sempre con la Calcaterra, l’Ente ha altresì previsto che, per eventuali esigenze che si fossero verificare durante l’anno, l’Amministrazione avrebbe potuto avviare l’adozione di modifiche e/o di integrazioni della predetta programmazione delle assunzioni, fermo restando che l’utilizzazione delle predette tipologie di impiego dovrà essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabiliti dalle leggi di riferimento.

In tale ottica l’esecutivo del Fungo, nelle more dell’approvazione della programmazione del nuovo fabbisogno, in corso di predisposizione, si ravvede la necessità – in ragione della specificità delle tematiche che si profilano di più urgente trattazione nell’arco del mandato della nuova amministrazione elettiva – di dotare l’Ente comunale di un’unità di personale con finalità di supporto al Sindaco nelle attività di indirizzo e controllo, con profilo professione di Istruttore Amministrativo, categoria C, da assumere nell’ambito dell’Ufficio di Staff ai sensi dell’art. 90 del TUEL, mediante variazione del piano del fabbisogno a tempo determinato in relazione anno 2021.

Attività connesse prevalentemente alle necessità di supporto al Sindaco nelle proprie attività di indirizzo e controllo e alla gestione dello stato di emergenza sanitaria, prevedendo l’assunzione di n. 1 unità di categoria C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di tre mesi nel 2021. E poi dettate dal momento emergenziale con l’incremento orario fino a 36 ore settimanali per i 3 Istruttori di Vigilanza in servizio a tempo indeterminato e parziale.

Per gli uomini del Barone il comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie, anche se ufficialmente in Stato di “Disseto economico e finanziario”. Con separato atto si procederà all’adozione del Piano del Fabbisogno 2021-2023.