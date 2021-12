SPUNTA L’AUREOLA DAL “MONTE”? Ancora polemiche contro il parroco di San Sebastiano a Forio don Emanuel Monte

Luciano Castaldi | Bisogna riconoscerglielo: don Emanuel Monte, il parroco di San Sebastiano in Forio, è uno che ama le provocazioni. E le ama nella misura in cui egli sa che queste susciteranno certamente la reazione, sempre più indignata, dei suoi parrocchiani. Lanciata la pietra e provocata la reazione, il Monte se ne sale sul pulpito e si erge orgogliosamente a nuovo San Sebastiano: “Guardate io come sono buono. Mi lanciano frecce da tutte le parti, ma io non li penso neppure, anzi li ringrazio, perché i loro attacchi mi santificano sempre di più. Io penso solo a questo: a santificarmi e chi non mi ama può andarsi a farsi benedire da qualche altro prete”.

I fatti sono ormai noti. Da quando l’ex vescovo di Ischia Pietro Lagnese lo ha mandato a Forio, Emanuel ha creato solo spaccature e polemiche, saldando il suo personalissimo rapporto solo con una cerchia esclusivissima di collaboratrici che lo coprono di premure, affetto, dolcezze. Tutti gli altri, Emanuel non li vede neppure se non, appunto, per bastonarli, provocarli, indurli in tentazione. Pesa, come si sa, innanzi tutto la sua decisione di abbandonare la casa canonica e la sede parrocchiale, ma ancora di più una visione “pastorale” tutta focolarina in una terra di grandi e secolari tradizioni. Forio non è Fiaiano e le ricette di Chiarina Lubich all’ombra del Torrione, nonostante la strisciante secolarizzazione, non potevano funzionare e non hanno funzionato.

Così il mormorio della gente, i pettegolezzi le critiche sussurrate a bassa voce crescono di giorno in giorno, tanto da sfociare nell’ennesima clamorosa iniziativa di alcuni parrocchiani di effettuare nel giorno di Santo Stefano (così Monte, oltre che a San Sebastiano, potrà ispirarsi anche ad altro grande martire del cristianesimo) un volantinaggio proprio nel centro di Forio.

“Perché il parroco si circonda solo delle sue ammiratrici e bistratta le vecchine coi rosari?”.

“È vero che se ne vanno sovente in ritiro nel palazzo edificato dal nonno in quel di Santa Maria al “Monte” e per far cosa?”.

“Sono leciti gli incontri segreti e a porte chiuse anche nella Basilica?”.

“Le chiese di Forio, ad iniziare dalla parrocchia di San Sebastiano, versano in condizioni di totale abbandono. Lo sanno bene le ditte che devono allestire gli addobbi floreali in occasione dei matrimoni: prima si armano di scope, secchi e stracci e puliscono e poi procedono con il loro lavoro: e tutto questo nella famosa in tutto il mondo Chiesa del Soccorso”.

“A Natale poi non è stata celebrata alcuna messa nella sede parrocchiale… e, dulcis in fundo, sono state cancellate le antiche solenni 40 ore”.

“Emanuelino il focolarino ha ridotto da sette a due le celebrazioni della santa messa nella sua parrocchia, il lunedì si riposa, spesso si assenta per allontanarsi dall’isola, ignora la pastorale per gli anziani, ma ciò che è peggio “pontifica”: lui ama e la gente che non condivide le sue idee (confuse) vada pure all’inferno”.

Quelli riportati tra virgolette, sono solo alcuni dei commenti che ho raccolto in giro per Forio negli ultimi tempi.

Di pessimo gusto – aggiungo- la decisione di Monte di diffondere (proprio negli stessi minuti in cui un tempo si celebrava in San Sebastiano la Messa di Mezzanotte) gli auguri natalizi a mezzo Whatsapp, corredandoli con una foto che lo ritrae, rilassato e sorridente, in uno scenario molto borghese, direi stile “soap opera” a stelle e strisce. Emanuel sdraiato sulla comoda poltroncina, i piedini sullo sgabello, la copertina (Ma come? Niente caminetto? Neppure una pacca di condizionatore?) e il cappellino di babbuccio natale, il cavalluccio a dondolo, il gigantesco albero al suo fianco. Tutto molto borghese, dicevo, tutto politicamente corretto, tutto orizzontale, nessun richiamo al vero senso del Natale, al sacro, al trascendente, a Gesù.

Ecco il tipo di provocazioni che il parroco predilige per far arrabbiare la gente e, grazie a chi non glieli manda a dire, santificare (?) se stesso. Tale ipotesi, evidentemente, non può che farmi piacere. Sarei ben lieto – io e gli amici che condividono questo mio grido di dolore- di aver contribuito ad arricchire il martirologio di Santa Romana Chiesa… Tuttavia c’è anche tanta amarezza. Come se, io e gli altri, durante la giornata non avessimo nulla di meglio da fare. Come se non avessimo, noi per primi, la consapevolezza di essere bisognosi di santificazione, o quanto meno, di girare alla larga da certe polemiche, da certe miserie, da certe bassezze.

Così monta la polemica contro il “Monte” e non più tardi di qualche settimana fa, una delegazione di fedeli, stanca di tante soperchierie, è stata ricevuta dal nuovo Vescovo Mons. Gennaro m. Questi, dopo aver raccolto un lungo elenco di lamentele, ha fatto chiaramente capire di voler apportare modifiche nell’organizzazione delle parrocchie isolane, tenuto ovviamente conto della drammatica carenza di sacerdoti e della scarsezza di vocazioni.

Una nuova organizzazione delle parrocchie è, a questo punto, non solo necessaria, ma addirittura urgente. I fedeli di Forio, pur apprezzando l’approccio delicato ed umile del nuovo vescovo, si attendono ora risposte anche perché il “virus” del contagio desacralizzante si sta velocemente diffondendo in altre realtà. A San Vito, per esempio, dopo la morte dell’indimenticabile don Giuseppe Regine, l’amministratore Padre Nunzio Ammirati non sopporta nulla di quel che si faceva prima. Tutto sbagliato. Tutto da cambiare. E così, ha iniziato col cancellare, con umiltà francescana e a partire dal primo gennaio, la messa festiva delle 9,30. Tanto, a che servono le Messe? È vero: sono pochi i preti della nostra diocesi e “lavorano” troppo. Ma cosa deve dire allora un povero padre di famiglia costretto a spaccarsi la schiena col lavoro (quello vero)? Ecco uno dei tanti misteri dolorosi di questo drammatico inizio di Terzo Millennio.

P.S: Il parroco don Emanuel Monte, verso il quale, mi si creda o meno, non nutro alcun sentimento negativo (solo umana simpatia e cristiana comprensione per la formazione sballatissima che gli è stata fornita in seminario), si lamenta sempre di subire attacchi anonimi e, sovente, alle “spalle”.

Come può vedere – e per l’ennesima volta- io non temo di sottoscrivere i miei interventi, forse duri, ma comunque sinceri e, soprattutto, credo dettati da un grande amore verso Forio, le sue tradizioni, la sua storia e, ciò che più conta, verso la Chiesa. So bene che questi miei infuocati interventi accresceranno antipatia e forse odio verso la mia persona, la mia nomea di “talebano”, “integrista”, “fariseo”. Ma tant’è: “Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o…”.