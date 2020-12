Spostamenti vietati, chiesta una deroga per i cacciatori campani

Le restrizioni per far fronte alla pandemia, è stato già evidenziato, colpiscono anche i cacciatori. Soprattutto quelli costretti a spostarsi in altre province. Una possibilità attualmente negata, visto che non ci si può nemmeno spostare dal proprio comune. E così il consigliere comunale di Forio delegato alla caccia Gianni Mattera, ha interessato del problema il consigliere regionale del Gruppo De Luca Presidente Diego Venanzoni.

L’esponente della maggioranza in seno al governo regionale ha recepito la sollecitazione ed è intervenuto presso l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo a favore dei cacciatori campani. Con una richiesta che deroghi alle attuali restrizioni governative consentendo lo svolgimento dell’attività venatoria negli A.T.C. di appartenenza. Una deroga al divieto di spostamento peraltro già decisa da altre Regioni.

Nella nota infatti si evidenzia: «Come è noto, i circa 45 mila cacciatori campani, giusta normativa nazionale, per esercitare l’attività venatoria sono obbligati ad iscriversi ad un A.T.C. (ambito territoriale caccia) della Regione Campania. Gli A.T.C. della Campania sono 6 (ognuno per provincia, ad eccezione di Salerno che ne ha 2), la cui capienza è determinata dall’estensione territoriale disponibile per Provincia. Ne deriva che l’A.T.C. di Napoli, registrando la minore estensione territoriale della Regione e, pertanto, capienza, ha costretto molti cacciatori residenti a Napoli città e provincia, ad iscriversi agli ambiti di Caserta o Benevento.

Le disposizioni governative per il contenimento del contagio da CoVid-19 attualmente applicate alla nostra Regione, tuttavia, vietano gli spostamenti dal proprio Comune di residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di studio o salute, situazioni di necessità.

Occorre, a tal proposito, considerare che l’attività venatoria è da ritenersi un’operazione necessaria per il controllo ed il contenimento faunistico, al fine di ridurre i danni alle produzioni agricole e limitare potenziali pericoli per la pubblica incolumità.

Tanto premesso, in considerazione dell’importanza rivestita per l’interesse pubblico, l’attività venatoria non può essere soggetta alle prescrizioni sugli spostamenti, ma va consentita in tutti i comuni ricadenti negli A.T.C. di iscrizione, ancorché diversi da quelli di residenza anagrafica.

Pertanto, seguendo le recenti esperienze delle Regioni Toscana, Calabria, Lombardia, Piemonte ed infine Abruzzo, Le chiedo di adottare ogni utile provvedimento, onde consentire lo svolgimento dell’attività venatoria nel territorio regionale all’interno degli ambiti territoriali di caccia di appartenenza».