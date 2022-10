Real Forio. Castagliuolo: “Il Forio non merita il fondo, c’è da reagire”

Michele Castagliuolo presenta di presentare la gara di domenica. Quel Maddalonese-Real Forio che rappresenta l’occasione per uscire fuori dal cono d’ombra in cui è piombata la squadra di Billone Moniti.

Una situazione delicata per i biancoverdi che, come vi avevamo già ampiamente illustrato nelle settimane scorse, si trovano a fare i conti con una squadra di Promozione che disputa un campionato di Eccellenza. Ora serve dare sostanza, continuità e, soprattutto, avere una reazione! Anche di solo orgoglio!

“Vista la situazione in cui versa la nostra classifica – apre Mister Castagliuolo – , qualsiasi squadra sarebbe stata importante. La Maddalonese è una buona squadra che viene da una sconfitta contro il Casoria, quindi avrà molte motivazioni per vincere, soprattutto perché gioca in casa. Il nostro compito è difficile, perché dobbiamo cercare di fare punti e di abbandonare questa situazione negativa che abbiamo. Per la squadra che abbiamo, per quello che ho visto in questo mese, penso che il Real Forio non meriti una situazione del genere. Sta a noi, come staff, uscire da questa impasse con grande sacrificio e coraggio. Al di là di tutto ciò che si prova da un punto di vista tecnico-tattico, bisogna cercare di fare quanti più punti possibile.”

Insieme a Mister Monti e allo staff tecnico si vive la quotidianità dello spogliatoio e il rapporto, importantissimo, con i giocatori. Come sta il Real Forio?

“Per quanto mi riguarda c’è un ottimo gruppo, volenteroso di lavorare e migliorare. Un’analisi generale, delle tre sconfitte, peraltro, subite in casa, riguarda per lo più casi sporadici che accadono spesso. Non ho visto una squadra giocare male, anzi, purtroppo i risultati sono stati determinati da piccoli errori individuali che determinano il risultato. Penso che si debba andare avanti con questa voglia di migliorare e dare il massimo, perché solo così si possono ottenere degli ottimi risultati.”

Purtroppo, ci sono molti giocatori indisponibili, c’è modo di recuperare qualcuno per domenica?

“Sicuramente rientra Giuliano Castaldi dalla sua maxi-squalifica, quindi un’altra freccia a nostro favore da tenere nella faretra. Sicuramente è un giocatore importante, soprattutto per il suo spirito d’attacco. Per quanto riguarda Armando D’Angelo, facciamo un grosso in bocca al lupo e ci dispiace che debba stare a riposo per l’intervento avuto, gli voglio augurare una pronta guarigione. Gerardo, invece, stiamo valutando se farlo giocare, perché ha dei problemi muscolari. Lo staff medico ci scioglierà la riserva domenica.”

Operazione perfettamente riuscita per il centrocampista Armando0 D’Angelo

L’intervento ha riguardato menisco e legamento anteriore e si è svolto nella giornata di ieri. Bisognerà pazientare ancora qualche settimana per rivederlo in campo ma, caro Armando, sappi che tutti noi del Real Forio 2014 ti saremo accanto nel percorso di riabilitazione e ti aspettiamo quanto prima allo stadio Calise.