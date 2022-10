Eccellenza. Ischia, l’obiettivo è blindare il primato. Forio, servono 3 punti!

Nuovo appuntamento in agenda per l’Ischia. Messo alle spalle il buon test di Coppa Italia, vinto nel proprio fortino contro l’Acerrana, il gruppo di Enrico Buonocore è pronto a ritornare in campo per affrontare la sesta giornata di Eccellenza. La truppa gialloblù è al vertice del Girone A e intende restarci: l’obiettivo è blindare il primato, tenendo a distanza le dirette inseguitrici. Il turno in programma riserva un derby di carattere isolano: allo Stadio Mazzella approda il Givova Capri Anacapri.

Per Simonetti e soci è una gara da non sottovalutare, il neopromosso avversario vive un momento fortemente intermittente sul piano delle prestazioni e dei risultati. La batosta rimediata nell’infrasettimanale col Savoia ha, invero, imbrattato la prova di consistenza con l’Albanova in campionato. Un solo successo ottenuto dalla squadra di Pasquale Gianluca Sena che può contare su quattro punti all’attivo. Oltre all’urrà interno con i casertani, i capresi hanno strappato metà bottino anche al Sant’Antonio Abate in trasferta. Nell’unica prestazione in esterna disputata nella massima competizione regionale (quella col Saviano valida per la quarta giornata è stata posticipata a mercoledì 12 ottobre rispetto alla data originaria a causa del maltempo, ndr), il team di Sena ha palesato qualità e ottima tenuta sul piano mentale.

Sono cinque le reti messe a segno da Giliberti e compagni, sei è il numero delle marcature incassate: lo spogliatoio punta a perfezionare l’equilibrio nel prosieguo della stagione. L’obiettivo del Capri è chiaro: raggiungere quanto prima la salvezza. La permanenza nella categoria, però, passerà anche dalle lunghezze raccolte lontano dal San Costanzo e dai confronti con club più accreditati alla testa della graduatoria. D’altra parte, per l’Ischia si tratta di una sfida abbordabile sulla carta, ma che dovrà essere approcciata con l’atteggiamento giusto. Gli uomini di Buonocore, inoltre, dovranno cercare di sfruttare la frazione iniziale: il primo tempo, secondo le statistiche, coincide col momento più fragile per i ragazzi di Sena. Sono tre le reti subite contro l’unico gol fatto finora.

Cresce maggiormente il rendimento nella ripresa: dopo l’intervallo, il Capri ha siglato quattro gol contro i tre incassati in questo primo scorcio di campionato. Dunque, il Mazzella, oltre all’attesa del derby isolano, si accinge ad accogliere una partita avvincente tra due squadre propense alla costruzione.

Real Forio, servono tre punti

Complicata la sesta chiamata nella competizione per il Real Forio di Giuseppe Monti. Dopo il pesante ko col Napoli United – non per il risultato, ma per le modalità con cui è maturato – i biancoverdi devono affrontare la Maddalonese allo Stadio Comunale di Arienzo. Per la rinnovata brigata di Pasquale Bovienzo, sono sette i punti conseguiti nelle prime cinque gare di campionato.

Due passi falsi in trasferta con Villa Literno e Casoria, bene invece la performance del San Costanzo. In casa invece ha impattato sul Massa Lubrense (0-0, ndr) e ha schiacciato l’Atletico Calcio (3-1, ndr). Il Real Forio, malgrado la scaltrezza e l’esperienza dei granata, dovrà dare una sterzata decisa al cammino: lo zero alla voce vittorie dev’essere sovvertito per puntare alla risalita in classifica e distanziarsi dalla zona calda della stessa.

Nel contempo, in casa Ischia si guarda anche agli impegni di Pompei e Villa Literno: i rossoblù sfideranno l’Acerrana all’Arcoleo, i biancorossi saranno accolti dal sempre insidioso Saviano. Riflettori altresì su Sporting Club Ercolanese e Napoli United. Proprio i Leoni, in rapida ascesa, puntano al quarto successo consecutivo contro la matricola Montecalcio. Sguardo orientato anche a Savoia-Pomigliano, vero e proprio big-match del weekend per storia e blasone. Chiudono Albanova-Massa Lubrense e Sant’Antonio Abate-Casoria.