Alle 15,30 al Mazzella: Ischia, 1 conferma e 10 certezze

Una conferma e dieci certezze. Si delinea così l’undici tipo dell’Ischia che affronterà il Givova Capri Anacapri in campionato. Sul territorio gialloblù andrà in scena il confronto tra due squadre con obiettivi completamente differenti. La truppa di Enrico Buonocore, in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza, è intenzionata a consolidare il primato. Gli azzurri di Pasquale Gianluca Sena approderanno sul suolo ischitano con l’intenzione di conquistare lunghezze utili in chiave salvezza. Pochi dubbi di formazione per il tecnico di casa che si affiderà agli uomini di maggiore garanzia dopo il turnover applicato in Coppa Italia: a confermarlo è stato il mister attraverso le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. Non ci saranno Starita e Arcamone, rientra Chiariello che ha smaltito il fastidio accusato nel riscaldamento di Pomigliano. La sorpresa è rappresentata da Gemito che ritrova la titolarità a discapito di Mazzella: l’under continuerà a difendere i pali dell’Ischia in seguito alla buona prestazione infrasettimanale contro l’Acerrana.

Come detto, Chiariello si riprenderà il posto in retroguardia assieme a Florio, in un momento speciale, e Di Costanzo. Ok anche Ballirano, mentre Trofa tornerà a combattere a centrocampo (nella partita di Coppa è stato schierato sulla corsia destra). La mediana sarà composta dai muscoli di Matute e dagli inserimenti di De Simone, match winner nell’incontro con i granata. L’Ischia proverà a pungere la compagine caprese sfruttando le fasce e la fantasia della coppia Mattera-Simonetti. Quest’ultimi dovranno sostenere la manovra avanzata di Buonocore e supportare la punta titolare. Padin supera Scalzone e si candida al ruolo di riferimento nello scacchiere avanzato. Il centravanti classe 1994 va alla ricerca del gol, mancato nel turno precedente al Gobbato. I gialloblù vanno all’assalto degli avversari e hanno un solo imperativo: imporsi per allontanarsi dalle inseguitrici, definendo le gerarchie di graduatoria nella parte iniziale della competizione.

I convocati di Mister Monti

Portieri: Gemito, Mazzella; Difensori: Ballirano, Buono, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Matarese; Centrocampisti; Arcamone M., Cibelli, De Simone, Matute, Patalano, Trofa, Canzano; Attaccanti: De Luise, Mattera, Padin, Pesce, Scalzone, Simonetti.

La gara che inizierà alle 15.30 al Mazzella sarà arbitrata dal Sig Carlo Bassoli di Monza e dagli assistenti Carlo D’Afiero di Frattamaggiore e Cristian Sgariglia di Napoli

Forio, contro la Maddalonese per la rivincita

Allo Stadio Comunale Ferrara-Arienzo, Billone porterà 21 convocati e, tra questi, anche Giuliano Castaldi, che fino allo scorso week end è stato fermo ai box per squalifica..

Senza gli infortunati D’Angelo e Rubino, l’undici di Mister Monti dovrà giocare con tutto il cuore che ha. Al Real Forio serve una vittoria senza se e senza ma. Tre punti per tornare a correre in questo campionato di Eccellenza e, soprattutto, per uscire dal tunnel mentale nel quale è piombato dopo il filotto di sconfitte rimediate.

Con Mister Monti sono stati convocati: Portieri: Candelora, Iandoli; Difensori: Accurso, Di Micco, Iacono, Monti, Sirabella, Tedesco; Centrocampisti: Amengual, Cerase, Di Meglio, Marotta, Pistola, Sangare, Seprano, Sogliuzzo; Attaccanti; Castagna, Castaldi, Peluso, Savio, Solimano.

La gara che inizierà alle 14.30 sarà arbitrata dal Sig. Francesco Matrone di Torre del Greco e dagli assistenti Antonio Russo di Torre del Greco e Francesco Di Rosa di Torre Annunziata