Sport. Riparte l’ASDPOL Procida Futura

La nuova stagione sportiva 2020/2021 si avvicina e l’ASDPOL Procida Futura è pronta per riaccendere i motori. L’attesa è stata lunga, ma la nuova stagione sarà ricca di appuntamenti importanti per la società del presidente Barone che si affaccia per la prima volta al campionato di Serie C2 di Futsal. In questi giorni la società isolana ha formalizzato l’iscrizione al secondo campionato dilettantistico, per importanza, regionali ed è pronta a cominciare la preparazione a questo nuovo campionato agli ordini del professore Gianni Mazziotti.

Per quanto riguarda la guida tecnica, confermato al posto di comando Scotto di Ciccariello.

Mercoledì prossimo, invece, inizieranno gli open day per il settore giovanile di Calcio a 5, con la possibilità di provare in maniera gratuita il mondo a rimbalzo controllato.

Dovranno pazientare ancora un pò, invece, gli appassionati di Basket, in attesa di conoscere la disponibilità delle palestre isolane.