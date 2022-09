Sport & Politica. Al via la riomologazione del Patalano

Tutto pronto per la nuova stagione sportiva. Tutto o quasi. A Lacco Ameno è stato necessario diporre la Riomologazione campo in erba sintetica dell’impianto sportivo “V. PATALANO”. Una prassi quasi scontata. I nostri lettori ricorderanno le traversie e gli scontri anche politici sorti in questi anni per l’uso e la manutenzione, ordinaria e straordinaria della struttura lacchese. Ebbe anche per questo 2022/2023 il Comune di Lacco Ameno per poter far proseguire l’attività calcistica ha bisogno di dotarsi della “Riomologazione del Campo Sportivo Comunale V. Patalano”, prevista nel vigente Regolamento F.I.G.C. – L.N.D. in scadenza il giorno 06 settembre 2022

Pertanto è stato necessario provvedere con urgenza alla riomologazione del suddetto impianto sportivo, al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività calcistica. Con la scadenza della omologazione a settembre il campo non potrebbe essere utilizzato senza una nuova certificazione. L’intervento salva stagione calcistica è stato affidato alla ditta “L.N.D. SERVIZI S.r.l – Ufficio Impianti Sportivi in Erba Artificiale” per un importo di € 4.880,00. Un affidamento ovviamente diretto…