Sport. Andrea Impagliazzo firma con la Nocerina

L’ASD NOCERINA 1910 comunica di aver perfezionato, ieri, l’accordo con il calciatore Andrea Impagliazzo. Il difensore, classe ‘92, nativo di Ischia inizia la sua carriera proprio con la compagine isolana con la quale colleziona 21 presenze all’esordio in Serie D.

Poi, esperienze in Serie C con Hinterreggio, Aprilia e nuovamente Ischia. Importante, per il possente centrale campano, anche il triennio passato a Picerno, con la società lucana vince uno storico campionato di Serie D. La scorsa stagione Impagliazzo ha giocato a Giugliano, con i tigrotti 21 presenze e 2 reti.

Insomma, un acquisto di rilievo che va a rinforzare notevolmente il pacchetto difensivo della Nocerina.