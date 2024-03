Spiritualità e Religione, l’altolà di Villano: “Le iniziazioni di Agartha non hanno nulla a che fare che la fede cristiana”

Il Vescovo di Ischia e l’ufficio delle Comunicazioni Sociali dell’isola (che immaginiamo operino all’unisono) hanno emesso un comunicato che fa chiarezza su alcune iniziative che si svolgeranno sull’isola in questi giorni Pasqua. Un comunicato che serve, almeno così lo interpretiamo noi, ad evitare che molti possano cadere nelle trappole “acchiappa creduloni” diffuse nella presentazione di certe iniziative. Iniziative, che va detto e ridetto, sono libere, consentite e legittime.

“In relazione – scrivono dall’UCS della Diocesi di Ischia – alla presenza sull’Isola dell’’Associazione “Metafisica Saint Germain-Metafisica Italica” e delle attività da essa guidate nei giorni 28 marzo-1° aprile 2024 sotto il titolo Ischia Metafisica. Pellegrinaggio di Primavera, Pasqua 2024: “Le iniziazioni di Agartha”, questa curia diocesana, fatta salva la libertà di ciascuno in materia di spiritualità e di religione, precisa che sia l’Associazione, sia le sue attività, sia la partecipazione ad esse nulla hanno a che fare con la fede cristiana cattolica e con la Chiesa cattolica. Il presente comunicato viene emesso a tutela dei fedeli cristiani cattolici, al fine di evitare loro ogni possibile confusione e/o incomprensione sulla natura e sulle attività della suddetta Associazione.”

L’associazione “Metafisica” sta promuovendo, infatti, questa iniziativa semi turistica già dal mese di gennaio: “Care Amiche e Amici, quest’anno vi invitiamo a trascorrere con noi la settimana santa in un pellegrinaggio mistico in cui scopriremo i luoghi di potere celati nella magica isola di Ischia, una terra ricca di mistero e piena di punti di Luce. Potremmo dire che l’intera isola costituisce un ‘Campo di Forza Spirituale’ dove sono ancorate molte energie di Luce e in cui agiscono numerosi Esseri Spirituali. Ischia è un’isola del Raggio Verde della Guarigione, della Salute, della Gioia e della Restaurazione. Non a caso è nota come “l’Isola Verde”. È pletora di acque guaritrici e di punti di guarigione, e questo sarà uno degli argomenti di cui parleremo nel nostro pellegrinaggio.”

“La Guardiana Silenziosa che veglia su questa meravigliosa isola è l’Amata Signora Pithecusa. Pithecusa vuol dire “popolata dalle scimmie” ma, nel significato metafisico più profondo, significa “popolata dai primi uomini”. Dunque è un’isola che custodisce antiche memorie, che ci parla del nostro passato e delle radici della nostra civiltà. La Signora Pithecusa è la Guardiana dei primi uomini. Riteniamo che Ischia sia un punto molto importante della Gerarchia Spirituale qui in Italia e, per questo motivo, proponiamo un pellegrinaggio alla scoperta dei sui fulcri energetici. Nel 2018 su quest’isola ci siamo imbattuti in un personaggio misterioso che ci ha segnalato i principali punti di Luce dell’isola, punti che contatteremo e in cui svolgeremo dei lavori spirituali”.

E’ evidente che l’uso di una terminologia fin troppo cattolica abbia destato le attenzioni della Curia Ischitana. Una terminologia che, è evidente, spinge i più semplici nella confusione. Frasi come “settimana santa”, “pellegrinaggio mistico”, “esseri spirituali” si prestano ad una troppo facile strumentalizzazione e che vengono riproposti su un territorio già preda di macchinazioni simili come gli eventi di Zaro e la macchina “procura soldi” tirata su ad arte nel bosco foriano.

Un’azione, questa del Vescovo Carlo Villano e di Don Carlo Candido che arriva a difesa di quanti sarebbero potuti cadere nell’ennesima trappola di chi, oltre a realizzare i propri legittimi interessi, prova a speculare sulla fede semplice di chi non riconosce i pericoli che certe iniziative possono ben mascherare.