Spiegatevi meglio! | #4WD

Se il DPCM del Premier Conte impone di restare a casa, salvo necessità, motivi di lavoro o di salute ben documentati, sono tantissimi i problemi interpretativi di tale provvedimento e le necessità d’integrazione. L’esempio specifico del Presidente del Consiglio rende perfettamente l’idea: “Se un residente a Roma vuole andare a trovare la fidanzata a Milano, purtroppo dovrà rinunciarci perché la salute pubblica viene prima dell’amore”. Ne consegue che un bolognese non possa andare a Firenze né un veronese a Padova e, parimenti, un napoletano deve rinunciare a recarsi ad Afragola o a San Giorgio a Cremano: tutti, infatti, si allontanerebbero dal loro luogo di residenza. Allo stesso modo in cui, se tanto mi dà tanto, un ischitano non può recarsi a Casamicciola o a Barano e un foriano non può andare a Lacco Ameno o Serrara Fontana. Giusto o no? Chi chiarisce l’arcano a coloro i quali hanno, ad esempio, un fondo agricolo in un altro dei nostri Comuni con animali e coltivazioni da curare? Il tutto, quando poi passeggiare a piedi o fare footing in pineta e lungo le strade o, ancora, girare in bici, è consentito purché non in gruppo.

E chi ci spiegherà, prima o poi, se esistono obblighi/precauzioni da rispettare per gli operatori? Un barbiere o un’estetista, ieri fermati nelle loro attività dall’ordinanza De Luca, nel fare un taglio, uno shampoo o una pulizia del viso, avrebbero potuto rappresentare un rischio per sé stessi e per gli altri al pari di un cameriere di ristorante, un barista, una commessa di boutique o un banconista/cassiere di supermarket, o di un corriere o fattorino di cibo a domicilio, a meno di servire gli avventori e consegnare con tanto di mascherina (quella omologata) e guanti: cosa che non sta avvenendo ovunque. E i farmacisti? I medici di base? I bancari? Gli impiegati dei pubblici uffici?

Più ci pensiamo, più la lista si allunga. Quanti emendamenti esplicativi in progress serviranno per ampliare le casistiche contemplate dal DPCM e dalle conseguenti ordinanze regionali? O dovremo continuare a fidarci tutti di una dose di buon senso fai-da-te?