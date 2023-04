Spiaggia dei Maronti: dagli imprenditori l’unione giusta per la “nuova” passerella

La stagione turistica è ormai alle porte e nel comune di Barano sono gli stessi imprenditori delle attività che vanno da Mario fino all’Olmitello a preoccuparsi delle necessarie installazioni di passeggio nei pressi delle loro attività. Il costo complessivo delle tavole in legno, del trasporto e della messa in opera della passerella, per totale di oltre 11.000 euro, è stato erogato direttamente dagli imprenditori, ritenendo necessario un veloce intervento per permettere ai turisti e agli isolani di camminare nei pressi delle loro attività ma anche di accedere con più comodità ai lidi.

Un impegno che parte dai cittadini incontrando anche l’amministrazione comunale, che destandosi dal tepore invernale, starebbe lavorando per la presentazione di diversi interventi per lavori di manutenzione nei pressi delle strutture.

Che la stagione turistica sia ormai alle porte è un dato di fatto, che l’impegno degli imprenditori locali sia quello di favorire il passeggio e di rendere agibile la zona, è un altro punto a favore di gruppo unito non solo nel momento del lavoro estivo, ma anche in quello della normale organizzazione della riapertura. Dal fronte comunale ci sarà la medesima dimostrazione d’attenzione verso la zona? Da vedersi