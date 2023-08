Spiaggia baleneabile, Adriano Mattera: “Un giorno importante”

Con l’assessore Mattera del comune di Ischia. È un giorno importante: un lavoro iniziato da consigliere comunale e terminato da assessore. È una data significativa perché segna un passo in avanti verso la modernità del nostro territorio

“Si, sicuramente è un giorno importante perché inauguriamo tutta una serie di strutture e di servizi che permettono ai disabili di godere pienamente dell’esperienza del mare. Gli interventi erano iniziati già lo scorso anno, sono proseguiti e l’impegno dell’amministrazione è di continuare. Innanzitutto abbiamo previsto una cartellonistica informativa che parte dal porto e indica i percorsi più agevoli non solo per le persone diversamente abili, ma anche per quelle a mobilità ridotta per poter raggiungere il lido libero e accessibile a tutti. Una volta arrivato in loco, il disabile potrà godere della battigia grazie ad un gazebo, che è una zona comfort all’ombra che si raggiunge attraverso una serie di passerelle di un metro e cinquanta. Sempre sulla spiaggia, si trovano uno spogliatoio e un WC. Il disabile ha anche la possibilità di fare il bagno grazie alle sedie Jobs, attrezzature particolari che permettono di immergersi in acqua. A breve installeremo una doccia, proprio per dare tutti i servizi necessari per godere sia della spiaggia che del mare”.

Abbiamo letto dall’albo pretorio che le infrastrutture non sono destinate solo alla spiaggia di San Pietro, ma l’attenzione si allarga anche ad altri punti

“Si. Come dicevo questo non sarà l’ultimo intervento che faremo per le spiaggie libere. Ne sono previsti altri per la spiaggia della Mandra e con il tempo proveremo a dare un servizio ancora più completo per vivere l’esperienza balneare al 100%, non solo per i diversamente abili, ma per quelle a mobilità ridotta, ai genitori con le carrozzine che possono percorrere le passerelle facilmente. L’intenzione è di offrire un servizio non solo alla popolazione residente, ma anche ai turisti: per questo c’è la necessità d’implementare queste opere”.