“Spiagge Sicure”, Caruso assume un vigile stagionale e acquista un Suv

Anche il Comune di Serrara Fontana, come è noto, è stato ammesso al contributo del Fondo per la sicurezza urbana istituito nel 2018 dal Ministero dell’Interno e ha già firmato in Prefettura il relativo protocollo.

Una quota del fondo era stata destinata originariamente ai comuni litoranei «per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva».

Quest’anno, però, alla luce dell’emergenza pandemia, le “Spiagge Sicure” prevedono anche controlli tesi al rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. E in tal senso va la delibera di Giunta che ha approvato il progetto e la relativa assunzione di un operatore di Polizia municipale.

Il contributo assegnato al Comune di Serrara Fontana ammonta a 32.000 euro.

A questo punto, il responsabile del Servizio Amministrativo si è attivato per l’assunzione a tempo determinato del vigile urbano da destinare al progetto “Spiagge Sicure” nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre. Attingendo dalla graduatoria formata dopo lo svolgimento del concorso bandito lo scorso anno per l’assunzione a tempo indeterminato di due agenti di Polizia Locale. Quella graduatoria è tuttora valida e dunque vi si può fare riferimento anche per l’assunzione “stagionale”

La scelta è caduta ovviamente sul primo idoneo non vincitore, ovvero Gianluigi Schiano, residente a Forio, che ha dichiarato la propria disponibilità.

Il responsabile amministrativo con propria determina ha dunque formalizzato l’assunzione per tre mesi per l’impiego dello Schiano nel progetto “Spiagge Sicure”. Per una spesa di 8.625,46 euro.

Sempre per l’attuazione del progetto, la Giunta aveva anche approvato l’acquisto di un veicolo da destinare al Servizio di Polizia Locale. Per la precisione, un Dacia Duster Confort 4×2 1.5, completo di allestimento per il servizio di Polizia Locale. Stabilendo che il costo, pari a 21.411 euro, sarà coperto per 16.000 euro dal contributo ministeriale e per la restante parte a carico delle casse comunali.

Il responsabile della Polizia Locale ha dunque avviato l’iter per l’acquisto e l’allestimento. Visto l’importo sottosoglia, ha avviato la procedura per gli affidamenti diretti sul Mepa con il criterio del minor prezzo. La spesa è stata stimata in 19.000 euro Iva compresa per l’acquisto del Suv e in 2.743,78, sempre Iva inclusa, per l’allestimento.