Spiagge Sicure: Barano, Serrara Fontana e Procida firmano il protocollo in Prefettura

Questa mattina, presso la Prefettura di Napoli, alla presenza del Prefetto Marco Valentini, i comuni di Barano, Serrara Fontana e Procida hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per dare attuazione al progetto “Spiagge sicure 2020”.

“Il nostro Comune – scrive Dionigi Gaudioso -, infatti, ha beneficiato di un finanziamento ministeriale di 32.000 euro per mettere in atto iniziative volte alla sorveglianza degli arenili durante il periodo estivo.

Grazie a questi fondi potremo assumere alcuni vigili stagionali ed acquistare mezzi per il Comando di Polizia municipale.”