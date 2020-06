“Spiagge Sicure” a Barano, Dionigi Gaudioso può assumere vigili stagionali

Ugo De Rosa | Spiagge sicure a Barano, anche in riferimento all’emergenza sanitaria. Il Comune potrà beneficiare di un finanziamento ministeriale e Dionigi potrà assumere vigili urbani stagionali non solo per controllare i venditori ambulanti abusivi, ma anche per il rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Nonché investire in altre iniziative.

Dal 2018 il Ministero dell’Interno ha istituito un fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, le cui risorse possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia Locale. Per il 2020, in particolare, il 14% di tali risorse era stato destinato ai Comuni litoranei «per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva».

Il Comune di Barano rientra dunque tra gli Enti potenzialmente beneficiari del finanziamento, nell’ambito della iniziativa denominata “Spiagge sicure – Estate 2020” e l’importo di cui potrà fruire ammonta a 32.000 euro. Fatto sta che l’emergenza Covid-19 ha modificato anche l’utilizzo di tali risorse. Infatti la Prefettura ha comunicato che «in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, l’attività di prevenzione dovrà riguardare anche la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19». Consentendo sempre la destinazione delle risorse all’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, nonché «le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale di Polizia locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti».

La Giunta si è quindi affrettata ad approvare la scheda progettuale da inviare alla Prefettura, a cui va inoltrata la richiesta di finanziamento. Il tempo stringe, in quanto la scheda deve essere riferita al periodo 1 luglio – 30 settembre e deve contenere «le misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate nonché i relativi costi».

Adempimenti che comunque si è riusciti a completare. Nella delibera si specifica anche che «l’Ente si farà carico, con proprie risorse, della spesa di cui al progetto eccedente il finanziamento concesso e che la eventuale variazione di bilancio seguirà la concreta assegnazione della somma».

La delibera è immediatamente eseguibile, «in ragione della imminente scadenza del termine assegnato per la adesione alla iniziativa».

Assunzioni in vista, dunque, se l’iter avrà esito positivo e arriveranno i 32.000 euro.