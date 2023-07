Spiagge sicure 2023, beneficiari Lacco Ameno e Casamicciola Terme

Sono due i comuni isolani individuati dal Ministero dell’Interno per il progetto “Spiagge Sicure 2023”. Parliamo di Lacco Ameno e Casamicciola Terme che ricevono, a testa, 33.333 euro per mettere in campo azioni concrete contro l’abusivismo commerciale e contraffazione, fenomeni illegali che tipicamente si intensificano nel periodo estivo, danneggiando il sistema economico e la salute dei consumatori.

Questo il finanziamento riconosciuto dal ministero dell’Interno con l’iniziativa “Spiagge sicure 2023” a quegli enti -che non hanno percepito precedentemente finanziamenti a questo scopo, non sono capoluoghi di provincia e non superano i 50mila abitanti.

Tra le finalità per le quali può essere assegnato il contributo ci sono: l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale della stessa Polizia locale, l’acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative per diffondere tra i consumatori la consapevolezza dei danni che derivano dall’acquisto di prodotti contraffatti.