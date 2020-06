Spiagge, ora ci possiamo infettare. Nessun controllo dal Comune!

Gaetano Di Meglio | Enzo Ferrandino ha affidato la gestione delle spiagge al nipote dell’assessore e al fidanzato del consigliere comunale. E così, dopo gli incarichi alle mogli e ai mariti degli amici che lo proteggono dalla caduta da sindaco, il sindaco, non si capisce per quale motivo, ha deciso che Gigi Mattera, un dirigente del comune di Barano, debba gestire la delega al demanio e alla polizia municipale.

Quello che tra poco leggeremo è il resoconto di un audio che lo stesso Mattera ha inviato ai balneari delle spiagge di Ischia. Un audio, che abbiamo trascritto per una migliore diffusione e comprensione e che rappresenta, a questo punto, la posizione della maggioranza di Ischia.

Mattera ha replicato alle polemiche dei giorni scorsi sollevate dai balneari del comune di Ischia e che noi, come Dispari, non abbiamo ripreso perché l’abbiamo reputata strumentale e stucchevole. Molto più opportuna, invece, la nostra denuncia del “cartello” che ha portato all’aumento indiscriminato dei costi degli ombrelloni.

Gigi Mattera, nipote dell’assessore Buono e compagno del consigliere comunale Criscuolo ha rassicurato gli operatori balneari che presto ci saranno i controlli sulle spiagge libere.

Ma stiamo scherzando? Ma davvero dal comune di Ischia pensano che il virus e il pericolo Covid, quello per cui si è dovuto rivoluzionare tutto, aspetti loro. Nel frattempo ci possiamo infettare? Nel frattempo possiamo fare finta delle regole? Nel frattempo i vigili urbani non controllano?

Il rappresentante del comune di Ischia che parla alla categoria come interfaccia dell’amministrazione comunale lo ha detto senza mezzi termini.

Leggiamo l’audio: «Allora signori la soluzione è questa piaccia o non piaccia. Fino a quando non avremo terminato di supportare tutti nell’allestimento degli arenili per metterli in condizione di aprire, e non avremo terminato, quindi, successivamente l’organizzazione capillare così come è stata predisposto al piano spiagge delle degli arenili liberi, ci sarà tolleranza e non verranno vigili. Nel momento in cui, cioè tra pochi giorni, voi sarete operativi e noi saremo operativi, avendo messo giù quelli che sono i segnaposti, quelli che sono i cartelli, quelli che sono gli alloggi per gli ombrelloni perché quest’anno chi va in spiaggia libera avrà anche l’alloggio per gli ombrelloni, vedrete che d’incanto tutto si normalizzerà perché ci sarà un rigore assoluto sulle spiagge sia per quanto riguarda gli ambulanti sia per quanto riguarda gli arenili. Ho, oggettivamente, l’impressione che alcuni, e anche tu Peppe, state ragionando come ragionavate l’hanno passato, dove tutto era normale. Quest’anno è un po’ diverso: abbiamo avuto poco tempo dopo il lockdown per organizzarci, l’ordinanza di De Luca non vi dimenticate che è di fine maggio, stiamo facendo i salti mortali per coprire migliaia e migliaia di metri quadri di arenili… oggi siamo alla Mandra, gli arenili liberi sono scoperti. Nel momento in cui avremmo terminato vedrete che tutto andrà a regime, più è meglio di prima. Un po’ di pazienza e non facciamo polemiche inutili, che altrimenti sono solo deleterie soprattutto quando le riportiamo sui giornali. Va bene? Tutto a posto andiamo avanti»

Per il comune di Ischia il pericolo Covid non esiste. Oggi ci possiamo infettare e possiamo non rispettare le regole imposte. Dobbiamo attendere i loro comodi!

“ci sarà tolleranza e non verranno vigili” è un’accusa gravissima alla gestione della materia da parte del comune. Una dichiarazione di mancato controllo sanitario e che mette a rischio tutti gli avventori delle spiagge libere del comune di Ischia voluto dal comune.

Ma ora Mattera decide anche i turni dei vigili urbani? Signori, siamo fuori da ogni regola. Assurdo!

Stanno scherzando sulla nostra pelle! Stanno giocando sulla nostra vita per la loro propaganda politica! Assurdo.