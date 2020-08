Spiagge ancora chiuse. Enzo rende triste l’estate! Divieti prorogati fino al 31 agosto

Dopo il Ferragosto blindato, il sindaco d’Ischia ha deciso di rendere ancor più triste anche quel che resta dell’estate, prorogando tutti i divieti fino al 31 agosto. Niente raduni, feste o falò sulle spiagge libere. Enzo Ferrandino, nella ordinanza che integra la precedente contenente le “Disposizioni a tutela della salute e sicurezza sugli arenili liberi”, richiama i provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e in particolare l’ultima ordinanza del ministro della salute del 16 agosto scorso «circa l’obbligo di usare dalle ore 18.00 alle ore 6.00 sull’intero territorio nazionale protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomare) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, nonché circa la sospensione all’aperto o al chiuso delle attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgano in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico».

Fa poi riferimento alla propria ordinanza per Ferragosto (che “scadeva” alle 6.00 del giorno 16) evidenziando che «veniva adottata sul presupposto che le vigenti disposizioni e i protocolli adottati a seguito della Pandemia Covid 19 al fine di scongiurare occasioni di contagio, suggeriscono ancora di più, secondo il principio d·i precauzione, per la presente stagione 2020 di adottare ogni provvedimento idoneo ad evitare assembramenti incontrollati in special modo nelle ore notturne».

Pandemia, ordine pubblico, igiene. Tutti motivi sufficienti per Enzo per blindare le spiagge libere fino alla fine di questo mese (salvo ulteriori proroghe): «Ritenuto necessario prorogare le disposizioni della predetta ordinanza fino al 31 agosto 2020 con divieto anche di portare con sé bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro sugli arenili liberi dalle 21:00 alle 06:00 di ciascun giorno, al fine di prevenire e contrastare comportamenti che possono creare pericolo per la sicurezza pubblica, l’ordine e l’igiene, compromesso dalla presenza di numerose bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro sovente abbandonati sulle spiagge nel periodo di maggiore afflusso di turisti della stagione estiva».

Dunque ordina: «Fermi i divieti e gli obblighi di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020, nonché il divieto di assembramento previsto in ogni caso ed in qualsiasi ora del giorno dalle vigenti disposizioni a tutela della salute, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 agosto 2020, per ciascun giorno compreso nel periodo indicato, è fatto divieto dalle ore 21.00 alle ore 06.00 di effettuare bivacchi, campeggio, accensione fuochi e falò, nonché manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità.

E’ fatto divieto dalle ore 21:00 alle ore 06:00 per ciascun giorno compreso fra la data della pubblicazione della presente ordinanza e il 31 agosto 2020 portare con sé o lasciare in spiaggia, bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro su tutti gli arenili liberi del Comune di Ischia».

Per i trasgressori è prevista una sanzione da 25 a 500 euro.