sabato, Novembre 29, 2025
type here...
IschiaSOCIETA'

Spezzare il silenzio diventa un impegno di comunità. Rotary e Fidapa contro la violenza sulle donne

Un confronto aperto alla Biblioteca Antoniana. Professionisti, forze dell’ordine, studenti e associazioni insieme per affrontare il tema della violenza di genere attraverso testimonianze, analisi e letture civili.

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Il seminario formativo “Spezzare il silenzio”, organizzato dal Rotary Club Ischia Isola Verde in collaborazione con la Fidapa e ospitato venerdì 28 novembre 2025 nella Biblioteca Antoniana diretta da Lucia Annicelli, ha offerto uno spaccato vivido di come l’isola scelga di affrontare uno dei temi più urgenti e dolorosi del nostro tempo. La sala piena, il ritmo dei contributi, il coinvolgimento del pubblico hanno trasformato un appuntamento culturale in un momento di responsabilità collettiva.

A prendere per primi la parola sono stati il presidente del Rotary Club, dottor Nicola Impagliazzo, e la presidente della Fidapa, avvocata Mariangela Calise. Hanno introdotto i lavori e raccontato la scelta di chiamare a confronto alcune delle professionalità più attive sul fronte della lotta alla violenza sulle donne, con un impianto che mescolava competenze tecniche e testimonianze di vita vissuta.

La parte centrale dell’incontro è stata affidata alle psicologhe Cristina Rontino e Sara Minicucci, che hanno riportato in superficie la trama invisibile delle storie che passano ogni giorno dallo sportello antiviolenza. Hanno descritto il peso di ferite nascoste, la necessità di accompagnare le donne in percorsi lunghi e complessi, la fatica di ricostruire fiducia e autonomia dopo anni di soprusi. Le loro parole hanno restituito uno sguardo chiaro su un fenomeno che, a Ischia come altrove, non è un episodio isolato ma un problema strutturale.

Sul versante giuridico, l’avvocato Michele Calise ha illustrato gli strumenti che oggi la legge mette a disposizione, con particolare attenzione alla tutela immediata e alle misure di protezione. Il capitano Giuseppe Giangrande, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ischia, ha raccontato l’esperienza della Stanza Rosa, spiegando le procedure di accoglienza e intervento pensate per proteggere le vittime e facilitare la denuncia. Un quadro che ha mostrato un lavoro costante, ancora più significativo in un territorio insulare dove la prossimità può essere risorsa ma anche ostacolo.

Dal confronto è emersa una consapevolezza comune: i progressi ci sono, ma non bastano. La violenza di genere non è una parentesi da gestire, è un nodo culturale che richiede educazione, continuità e un cambiamento profondo dei modelli relazionali. A ricordarlo, con efficacia, sono arrivate anche le letture scelte in apertura e in chiusura dell’incontro. Prima Anna Maria Agostino ha interpretato uno stralcio da “un’ultima cosa” di Concita De Gregorio; poi Erminia Turco della Valentino Edizioni ha dato voce al racconto di una giovane studentessa, portando in sala un’emozione silenziosa ma netta.

Tra i presenti, anche alcuni adolescenti dell’Istituto Mattei, segnale importante di un dialogo che deve necessariamente coinvolgere le nuove generazioni. Perché spezzare il silenzio non è uno slogan ma una pratica: richiede strumenti, coraggio e alleanze reali.

La serata si è chiusa con un pensiero condiviso. La violenza può essere fermata. Ma per riuscirci servono una comunità vigile, istituzioni attive, professionisti preparati e la volontà di non girarsi dall’altra parte.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos