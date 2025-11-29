Spezzare il silenzio diventa un impegno di comunità. Rotary e Fidapa contro la violenza sulle donne

Il seminario formativo “Spezzare il silenzio”, organizzato dal Rotary Club Ischia Isola Verde in collaborazione con la Fidapa e ospitato venerdì 28 novembre 2025 nella Biblioteca Antoniana diretta da Lucia Annicelli, ha offerto uno spaccato vivido di come l’isola scelga di affrontare uno dei temi più urgenti e dolorosi del nostro tempo. La sala piena, il ritmo dei contributi, il coinvolgimento del pubblico hanno trasformato un appuntamento culturale in un momento di responsabilità collettiva.

A prendere per primi la parola sono stati il presidente del Rotary Club, dottor Nicola Impagliazzo, e la presidente della Fidapa, avvocata Mariangela Calise. Hanno introdotto i lavori e raccontato la scelta di chiamare a confronto alcune delle professionalità più attive sul fronte della lotta alla violenza sulle donne, con un impianto che mescolava competenze tecniche e testimonianze di vita vissuta.

La parte centrale dell’incontro è stata affidata alle psicologhe Cristina Rontino e Sara Minicucci, che hanno riportato in superficie la trama invisibile delle storie che passano ogni giorno dallo sportello antiviolenza. Hanno descritto il peso di ferite nascoste, la necessità di accompagnare le donne in percorsi lunghi e complessi, la fatica di ricostruire fiducia e autonomia dopo anni di soprusi. Le loro parole hanno restituito uno sguardo chiaro su un fenomeno che, a Ischia come altrove, non è un episodio isolato ma un problema strutturale.

Sul versante giuridico, l’avvocato Michele Calise ha illustrato gli strumenti che oggi la legge mette a disposizione, con particolare attenzione alla tutela immediata e alle misure di protezione. Il capitano Giuseppe Giangrande, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ischia, ha raccontato l’esperienza della Stanza Rosa, spiegando le procedure di accoglienza e intervento pensate per proteggere le vittime e facilitare la denuncia. Un quadro che ha mostrato un lavoro costante, ancora più significativo in un territorio insulare dove la prossimità può essere risorsa ma anche ostacolo.

Dal confronto è emersa una consapevolezza comune: i progressi ci sono, ma non bastano. La violenza di genere non è una parentesi da gestire, è un nodo culturale che richiede educazione, continuità e un cambiamento profondo dei modelli relazionali. A ricordarlo, con efficacia, sono arrivate anche le letture scelte in apertura e in chiusura dell’incontro. Prima Anna Maria Agostino ha interpretato uno stralcio da “un’ultima cosa” di Concita De Gregorio; poi Erminia Turco della Valentino Edizioni ha dato voce al racconto di una giovane studentessa, portando in sala un’emozione silenziosa ma netta.

Tra i presenti, anche alcuni adolescenti dell’Istituto Mattei, segnale importante di un dialogo che deve necessariamente coinvolgere le nuove generazioni. Perché spezzare il silenzio non è uno slogan ma una pratica: richiede strumenti, coraggio e alleanze reali.

La serata si è chiusa con un pensiero condiviso. La violenza può essere fermata. Ma per riuscirci servono una comunità vigile, istituzioni attive, professionisti preparati e la volontà di non girarsi dall’altra parte.