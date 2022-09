Spalletti e le mani avanti | #4WD

Lo sapete tutti da tempi non sospetti che a me Luciano Spalletti al Napoli non è mai piaciuto. E ancora meno mi sono piaciuti il suo modo di condurre la squadra e le dichiarazioni pubbliche prima dell’inizio del suo primo campionato in azzurro, lo scorso anno, quando si dimostrò volgarmente aziendalista alla stregua del peggior Ancelotti all’ombra del Vesuvio, rimangiandosi tutte le necessità di innesti rappresentate pubblicamente nel corso del ritiro a Dimaro.

Affermare in conferenza stampa, a due giorni dal passo falso interno col Lecce, “felicissimo di essere ancora l’allenatore del Napoli, ma non garantisco niente”, significa senza dubbio mettere le cosiddette mani avanti, nella consapevolezza che qualcosa non sta quadrando rispetto alle previsioni iniziali, quando alla partenza di Koulibaly, Insigne e Mertens, la società ha risposto con gli arrivi di Kim, Raspadori e Simeone e il tecnico toscano non ha mai risparmiato parole di elogio per elementi in entrata che di certo non avrebbero fatto rimpiangere più di tanto quelli in uscita.

Cosa manca oggi a Spalletti per mantenere dritta la barra del suo timone in panchina? Il portiere di prestigio che non è arrivato? Non credo. Una soglia di rendimento più alta, specialmente in termini di adattamento a quel maledetto 4-2-3-1 dei suoi nuovi uomini-chiave? Una valutazione del genere sarebbe decisamente prematura. L’impossibilità di vincere qualcosa? Ma quando mai De Laurentiis glielo avrà chiesto, se il suo unico ambitissimo titolo da vincere è quello di rientrare tra le prime quattro e qualificarsi in Champions?

Questa sera ci sarà la sfida contro la Lazio di Sarri che in casa ha già liquidato l’Inter con tre palloni contro uno. E al di là del fatto che il turnover casalingo contro i salentini poteva essere gestito certamente meglio, è inevitabile che giocare tre competizioni comporti una rotazione dei titolari. Ma siamo proprio sicuri che Spalletti ci stia arrivando con la serenità necessaria per uscire in ogni caso a testa alta dall’Olimpico e, soprattutto, senza retropensieri?