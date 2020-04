Spadafora “Sentiero della ripresa del campionato sempre piu’ stretto”

ROMA (ITALPRESS) – “Io vedo il sentiero della ripresa del campionato sempre piu’ stretto. Penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovo campionato che dovra’ partire a fine agosto”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora in collegamento con la trasmissione ‘Omnibus’ su La7. “Penso che la prossime riunione della Lega Serie A potrebbe riservare una sorpresa: la maggioranza dei club potrebbe chiederci di sospendere questa stagione e prepararsi nel migliore dei modi al prossimo campionato – ha aggiunto Spadafora – La Lega di Serie A deve pensare a un piano B. E’ un invito che faccio anche alla Figc perche’ le soluzioni possono essere tante. Tra oggi e domattina ci saranno una serie di audizioni presso il Comitato tecnico scientifico sul protocollo presentato dalla Federcalcio e a quel punto capiremo se potranno ripartire gli allenamenti, ma ho sempre detto cio’ non significherebbe comunque la ripartenza dei campionati. Sono convinto che al massimo entro questa settimana il Comitato tecnico-scientifico ci dara’ la sua valutazione sul protocollo e questo ci consentira’ di comunicare alla Lega la possibilita’ di far ripartire o meno gli allenamenti. Per sapere invece se il campionato potra’ ricominciare entro il 15 giugno, bisognera’ aspettare le prossime settimane e i nuovi dati del Comitato: e’ inutile fare pressioni sul Governo o scrivere al presidente del Consiglio. Se non si vuole l’incertezza – ha concluso Spadafora – si puo’ scegliere di fermare i campionati come hanno fatto per esempio gia’ Francia e Olanda”.

