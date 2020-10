Spadafora ribatte “Ronaldo? Ci sono le comunicazioni fra Juve e Asl”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”. E’ la controreplica in una nota del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, dopo le parole in una diretta Instagram di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, in merito alle parole di ieri del ministro, aveva ribadito di non aver violato alcun protocollo al momento di lasciare Torino per rispondere alla chiamata della sua nazionale.

(ITALPRESS).