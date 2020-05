Spadafora “Figc ha adattato protocollo, ok allenamenti dal 18 maggio”

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente Gabriele Gravina mi ha comunicato che la Federcalcio ha accolto tutte le osservazioni del Comitato tecnico scientifico riadattando il protocollo e consentendo la ripresa degli allenamenti collettivi dal 18 maggio”. Vincenzo Spadafora ufficializza cosi’ la ripartenza del calcio italiano. Da lunedi’ le squadre torneranno ad allenarsi e, ha spiegato il ministro per le politiche giovanili e lo sport nell’informativa in Parlamento, “restera’ poi la necessita’ di definire nei prossimi giorni la riapertura del campionato. Se riprendera’, come tutti auspichiamo, succedera’ perche’ saremo arrivati a questa decisione con una serie di azioni e protocolli per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte in questo mondo”. Prima al Senato e poi alla Camera Spadafora ha annunciato anche gli altri provvedimenti per il mondo dello sport contenuti nel decreto rilancio: “Tutti i centri sportivi, gli impianti e i circoli devono poter ripartire – ha osservato il ministro – Ne proporro’ la riapertura entro il 25 maggio: se poi avremo una risposta positiva del Comitato tecnico scientifico cercheremo anche di anticipare. Tra risorse ordinarie e straordinarie arriveremo a circa un miliardo per il mondo dello sport e daremo anche un sostegno a fondo perduto alle societa’ dilettantistiche”.

