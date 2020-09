Spaccio di droga, arrestato giovane di Lacco Ameno

Continuano, ininterrottamente, i servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.

Michele Di Costanzo – 22enne di lacco ameno già noto alle ff.oo – percorreva Piazza Bagni a bordo di una e-bike. Quando ha notato i carabinieri – da mesi impiegati in un capillare controllo del territorio – ha cambiato strada, abbandonato la sua bici elettrica, uno zaino e sfilato alcuni indumenti che indossava per confondersi nella folla di turisti.

Ai militari della stazione di casamicciola terme e dell’aliquota radiomobile di Ischia non è sfuggita la scena e si sono immediatamente messi sulle sue tracce.

Hanno recuperato lo zaino e poi rintracciato Di Costanzo lungo una rampa di scale che conduce al porto. Lo hanno perquisito e nello zaino hanno trovato marijuana e hashish. Nella sua abitazione ancora altri stupefacenti – complessivamente 39grammi di marijuana e 2 di hashish – e un bilancino di precisione e 60 euro in banconote di piccolo taglio. Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.