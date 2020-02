Spaccia mentre è ai domiciliari: Carabinieri arrestano uomo a Ischia

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Ischia hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti Bouzid Hamda.



I Carabinieri monitoravano l’abitazione, ove avevano notato uno strano viavai di persone. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva 1 grammo di hashish ad un altro giovane in cambio di una banconota da 10€.

Ne è conseguita una perquisizione domiciliare che si è conclusa con il sequestro di 90euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attivitá di spaccio.

Bouzid era già ai domiciliari per altri reati. Ieri, il Tribunale di Napoli ha convalidato l’arresto applicando, per questo nuovo reato, la misura cautelare degli arresti domiciliari.