Spaccia 50 euro di eroina. Arrestata 25enne a Ischia

Siamo a Ischia e l’orologio segna quasi mezzanotte. Le strade sono popolate da diverse persone, tra cui una giovane donna di poco più di 25 anni che cammina lungo via G.B. Vico. Il suo nome è Chiara Corbino ed è ben nota ai Carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Ischia. Infatti, il 11 ottobre scorso è stata arrestata per detenzione di eroina ed è attualmente sottoposta alla misura dell’Avviso Orale.

I militari la seguono senza essere notati e osservano mentre avviene uno scambio con un uomo. Intervengono immediatamente e bloccano entrambi: nelle mani del “cliente” c’è una dose di eroina acquistata per 50 euro.

La donna viene arrestata mentre l’uomo viene segnalato alla prefettura. Inoltre, i militari perquisiscono l’abitazione della donna e trovano 3 coltelli a serramanico, due lame intrise di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, 155 euro in contanti e un telefono cellulare probabilmente utilizzato per lo spaccio.

La giovane donna ora attende il giudizio.