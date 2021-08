Sotto questo sole. Nuova domenica di esodo e controesodo da incubo per l’isola d’Ischia

Qui Casamicciola.Centinaia di persone sono assembrate sotto il sole, il terminal aliscafi SNAV non basta per tutti, in attesa di poter bar imbarcare alla volta della terraferma solito caos e lavoro in probo per gli operatori. Viaggi da incubo. Una nuova domenica di esodo e contro esodo da far paura.

Tutela zero, per chi viaggia e per chi accoglie i viaggiatori. Calca, confusione e code. Sotto il sole cocente.Tutto quello che non dovrebbe, al contrario avvenire in piena Pandemia d COVID 19. Ma alle nostre latitudini siamo orami abituati e fare le leggine, norme, perchè siano sistematicamente disattese, rimanendo materiale buono solo per la propaganda. Grande la rabbia tra i presenti per gli sfortunati aspiranti all’imbarco che vivo queste traversate come la pena da espiare per il paradiso delel vacanze. Quando lo si trova. Numerose le lamentele per gli assembramenti e le attese stile carro bestiami. Insomma nulla di nuovo sotto il sole di agosto, con una allerta e una paura in più: il contagio da Coronavirus. Ma neppure questo basta per ottenere maggior impegno, previsioni e metodo nella gestione dei traffici e dei porti di casa nostra.