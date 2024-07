Sostituzione degli infissi: dalla fase di misurazione a quella del trasporto

Oggi le aziende che si occupano di infissi stanno vivendo una fase molto positiva. La necessità delle persone di adeguarsi alle normative green implica la sostituzione dei vecchi infissi con quelli di nuova generazione che consentono di ottenere un maggior isolamento termico e acustico.

Gli infissi moderni, infatti, non solo migliorano l’efficienza energetica delle abitazioni, riducendo i consumi di riscaldamento e raffreddamento, ma contribuiscono anche a creare un ambiente più confortevole e silenzioso.

La fase di misurazione e il preventivo

La fase di misurazione è il primo e fondamentale passaggio nel processo di sostituzione degli infissi. Un’accurata rilevazione delle dimensioni delle finestre e delle porte esistenti è essenziale per garantire che i nuovi infissi si adattino perfettamente agli spazi predisposti. Questo compito richiede precisione e attenzione ai dettagli, poiché anche una piccola imprecisione può compromettere l’efficacia dell’isolamento termico e acustico dei nuovi infissi.

Il tecnico incaricato della misurazione utilizza strumenti avanzati, come laser e misuratori digitali, per assicurarsi che tutte le dimensioni siano rilevate con la massima accuratezza. Durante questa fase, viene anche valutato lo stato delle strutture murarie e delle superfici di installazione, per identificare eventuali problemi che potrebbero influire sulla posa degli infissi.

Una volta completata la misurazione, si passa alla fase di preventivazione. Il preventivo deve essere dettagliato e trasparente, includendo i costi dei materiali, della manodopera e di eventuali interventi aggiuntivi necessari per preparare le superfici all’installazione. È importante che il cliente riceva tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole, compresa una spiegazione dei benefici energetici e acustici dei nuovi infissi.

Il trasporto degli infissi: strumenti e tecniche per semplificare le operazioni

Il trasporto degli infissi è una fase delicata del processo di sostituzione, poiché gli infissi sono spesso ingombranti, pesanti e fragili. Garantire che arrivino intatti al sito di installazione richiede attrezzature adeguate e una pianificazione accurata. Il trasporto deve essere gestito in modo da minimizzare il rischio di danni durante il movimento e l’installazione.

Uno degli strumenti più efficaci per il trasporto di infissi su scale e in ambienti difficili è il carrello saliscale. Questo dispositivo è progettato per facilitare il trasporto di carichi pesanti come serramenti, porte blindate e finestre, riducendo lo sforzo fisico richiesto agli operatori e aumentando la sicurezza durante il trasporto. Un esempio di carrello saliscale è il Mario Super RD 158 TB, specificamente progettato per il trasporto su scala di serramenti e altre strutture pesanti.

Il carrello saliscale utilizza un sistema motorizzato che consente di sollevare e trasportare i carichi lungo le scale senza doverli spingere o sollevare manualmente. Questo non solo riduce il rischio di infortuni per gli operatori, ma protegge anche gli infissi da urti e danneggiamenti durante il trasporto. Inoltre, l’uso di questo tipo di attrezzatura permette di ridurre i tempi di consegna e di installazione, migliorando l’efficienza complessiva del processo.

Qui puoi trovare maggiori informazioni sul carrello porta infissi elettrico Mario Super RD 158 TB e le sue applicazioni.

La posa in opera: precisione e professionalità per un risultato ottimale

La fase finale del processo di sostituzione degli infissi è la posa in opera. Questa fase richiede competenza e precisione per garantire che i nuovi infissi siano installati correttamente e che offrano le migliori prestazioni in termini di isolamento termico e acustico. Una posa in opera eseguita con professionalità assicura che non vi siano spifferi, infiltrazioni d’acqua o perdite di calore, contribuendo a migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione.

La posa in opera inizia con la preparazione delle superfici di installazione. Questo può includere la rimozione dei vecchi infissi, la pulizia delle superfici e la riparazione di eventuali danni strutturali. Una volta che l’area è pronta, i nuovi infissi vengono posizionati e fissati con precisione. È fondamentale che i telai siano perfettamente allineati e che le guarnizioni siano posizionate correttamente per garantire un’aderenza ottimale e prevenire infiltrazioni.

Durante la posa in opera, vengono utilizzati materiali specifici, come schiume isolanti e sigillanti, per migliorare l’isolamento e garantire che gli infissi siano saldamente ancorati alle pareti. Questi materiali contribuiscono a creare una barriera efficace contro il freddo, il caldo e il rumore, migliorando il comfort abitativo.

Infine, il tecnico esegue una serie di test per verificare che gli infissi siano installati correttamente e che funzionino perfettamente. Questo include la verifica dell’apertura e della chiusura delle finestre e delle porte, il controllo dell’isolamento e la verifica dell’assenza di spifferi. Solo dopo aver superato tutti i controlli di qualità, l’installazione può essere considerata completata.