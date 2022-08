Sosta selvaggia, l’opposizione denuncia: “Anarchia e mancato rispetto delle regole a Pozzuoli”

L’opposizione consiliare del Comune di Pozzuoli, dinanzi agli eventi delle ultime settimane in città, al ritorno di soste selvagge e caotiche code, non ci sta e chiede interventi nel rispetto della collettività.

“Pozzuoli era una città di regole – affermano i consiglieri comunali Marzia Del Vaglio, Vincenzo Figliolia, Guido Iasiello, Paolo Ismeno, Salvatore Maione, Gianluca Sebastiano, Paolo Tozzi e Antonio Villani – Purtroppo dobbiamo dire “era” perché quello che stiamo vedendo in questi giorni fa pensare già al passato. Ci giungono segnalazioni di soste vietate e indisciplinate dal lungomare al centro storico, fino ad Arco Felice, di auto sulla spiaggia a Licola di notte, di mancanza di regole. Del loro rispetto in generale. Un’anarchia totale che ha visto anche la ricomparsa dei parcheggiatori abusivi.

Non crediamo che a cambiare siano i cittadini, piuttosto ravvediamo l’assenza totale di chi dovrebbe governare e garantire vivibilità, un principio basilare. Pozzuoli è bella, cerchiamo di non distruggere l’aspetto accogliente e vivibile che la nostra comunità ha costruito nel tempo“. Infine, rifacendosi allo slogan dell’attuale maggioranza, i consiglieri precisano: “Se il “con noi tutto è possibile” significava questo, stiamo facendo un salto indietro nel tempo che non possiamo permetterci. Si ponga rimedio“.