Sosta selvaggia e traffico in tilt: lunghe code a Buonopane

Una lunga coda, in entrambi i sensi di marcia, si é formata a Buonopane presso il ponte nell’area di Nitrodi a causa, a quanto mostrano le foto, di auto lasciate in sosta e che restringono, di molto, la carreggiata.

Come potete vedere dalle foto, inoltrate da un nostro lettore, il traffico é andato in tilt soprattutto nel momento in cui due grandi autobus sono transitati nell’area.