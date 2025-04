Sosta a pagamento, Ischia affida il servizio: affidamento da 1,8 milioni per cinque anni

Con una decisione attesa da mesi, la Giunta Comunale di Ischia ha approvato all’unanimità il progetto per l’affidamento esterno del servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia. La delibera, adottata nella seduta del 13 marzo scorso, avvia ufficialmente un piano quinquennale del valore economico complessivo di 1.856.465,31 euro.

Il progetto, predisposto dal Comando della Polizia Municipale, prevede una gestione integrata dell’intero sistema di mobilità legato alla sosta: dai 1034 stalli blu ai 47 parcometri già in dotazione al Comune, fino al parcheggio automatizzato di via Alfredo De Luca (ex Jolly).

Questa nuova procedura di affidamento arriva al termine di un lungo e complesso contenzioso giudiziario che ha visto il Comune di Ischia coinvolto su due fronti distinti: da un lato, con il precedente gestore del servizio di sosta, e dall’altro con alcuni ex ausiliari del traffico.

In entrambi i casi, ’amministrazione comunale ha sostenuto la legittimità delle proprie scelte amministrative, vedendo confermate le proprie posizioni dai giudici competenti. Le sentenze, che hanno dato ragione al Comune, hanno di fatto sgomberato il campo da ogni incertezza giuridica, aprendo la strada alla nuova gara pubblica per un servizio strategico, che adesso si avvia verso una gestione più stabile e strutturata.

Una spesa ricorrente: oltre 250mila euro l’anno

Il Comune si impegna a riconoscere al gestore un canone annuo stimato in 256.850 euro, al quale si aggiunge, per il solo primo anno, un ulteriore esborso di 50.000 euro per il ripristino della piena funzionalità degli apparati elettronici. La spesa copre un pacchetto di servizi ampio, ma non privo di impegni a lungo termine per le casse comunali.

Oltre ai costi ordinari, il valore complessivo dell’appalto include gli oneri di sicurezza, le spese tecniche, i contributi ANAC e le eventuali proroghe. I proventi della sosta e delle sanzioni resteranno comunque in capo al Comune, ma sarà la ditta affidataria a raccoglierli, custodirli e versarli direttamente nella Tesoreria comunale, assumendosi piena responsabilità anche in caso di furti o smarrimenti.

Tecnologia, efficienza e vigilanza: cosa prevede il nuovo servizio

Il piano, pensato per garantire una mobilità più fluida e ordinata, introduce diverse novità operative. I parcometri verranno sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk; sarà attivato un servizio di pronto intervento entro 30 minuti dalle segnalazioni; e saranno impiegati almeno dieci ausiliari del traffico stagionali per controllare la sosta e supportare le attività della Polizia Municipale.

Obbligatorio anche il rifacimento delle strisce pedonali in più momenti dell’anno, in particolare prima delle vacanze pasquali e dell’avvio scolastico. Per tutti gli interventi, si dovranno utilizzare materiali ad alta resistenza con durata garantita di almeno 12 mesi. Il gestore dovrà inoltre garantire un numero telefonico h24 visibile sui parcometri, un ufficio aperto al pubblico almeno 5 giorni su 7, e strumenti digitali per la gestione dei pagamenti e delle sanzioni.

Una città turistica sotto osservazione

Il sistema sarà dotato anche di tecnologie di smart parking, con almeno 100 sensori installati per monitorare in tempo reale la disponibilità degli stalli e migliorare l’accesso, specialmente nelle zone ad alta densità di traffico.

Previsti, inoltre, servizi di informazione turistica in lingua straniera nei punti di maggiore affluenza. La nuova gestione mira così a migliorare non solo l’efficienza ma anche l’immagine della città agli occhi dei visitatori.

Tariffe, abbonamenti e agevolazioni: cosa cambia per gli utenti

Restano confermate le tariffe differenziate tra zone centrali e periferiche (da 1 a 2 euro l’ora), con possibilità di abbonamenti per residenti, lavoratori e turisti. Esenzioni sperimentali sono state previste per i veicoli elettrici.

Il parcheggio ex Jolly continuerà a essere suddiviso tra stalli a pagamento orario e spazi riservati agli abbonati, con una tariffa mensile di 100 euro per questi ultimi. I primi 20 minuti di sosta saranno gratuiti.