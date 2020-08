Sospetta meningite, 15enne ricoverato dal Rizzoli al Cotugno

Ida Trofa | Saranno gli esami specifici già disposti dalla direzione sanitaria a chiarire se 15enne ischitano, trasferito al “Cotugno” di Napoli, sia affetto da meningite o meno. Febbre alta e forti dolori, sono i sintomi che hanno indotto i medici dell’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno (dove era stato ricoverato sabato, in un primo momento) a disporre lo spostamento ed il trasferimento del paziente, con tutte le cautele del caso, presso il nosocomio specializzato nel trattamento della meningite.

Ancora non c’è certezza che il 15enne abbia contratto l’infezione, anche se i sintomi sono quelli classici della meningite e vi è più di un sospetto. I sanitari, in ogni caso, predicano cautela attesa la particolarità della vicenda del territorio isolano, negli ultimi anni mostratosi praticamente esposto.

Saranno, però, gli esami a chiarire la causa del malessere del ragazzo, che in un primissimo momento era stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di via Fundera dopo l’allarme scattato tra i familiari.

Collo rigido, febbre alta e mal di testa i sintomi, con i medici che non hanno comunque data per certa l’infezione, sebbene predisposto il ricovero d’urgenza al Cotugno. Il giovane era giunto sabato in ospedale, vistato e tenuto sotto osservazione, il trasferimento è arrivato al termine delle indagini cliniche. Come da prassi, nel frattempo, è stato anche sottoposto a test rapido e tampone faringeo in ottemperanza all’emergenza Coronavirus in atto. Negativi gli esiti.

Intanto nell’ospedale isolano è scattata la profilassi tipica di questi casi.

Prognosi riservata e chemioprofilassi avviata

Il 15 enne , in prognosi riservata è ricoverato nell’ospedale Cotugno per una sospetta infezione da meningite batterica da haemophilus. Le sue condizioni di salute, per quanto ci è dato apprendere da fonti ospedaliere, restano stabili nella loro delicatezza. Benché si tratti di una prima diagnosi, l’Asl Napoli 2 in queste ore dovrebbe disporre nella zona di residenza e nei centri frequentati dall’adolescente, la chemioprofilassi con somministrazione di antibiotici, come previsto dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, ma limitata ai contatti stretti, cioè i familiari, gli amici e i conoscenti da lui frequentati. Per i bambini con meno di 10 anni che hanno già fatto il vaccino esavalente, i responsabili del servizio epidemiologia e prevenzione della Asl consigliano, in molti casi analoghi, una quarta dose di vaccino haemophilus influenzale. L’intero iter è in ogni caso seguito dall’Azienda Sanitaria.

Il dramma del 2018

Ischia resta un territorio ad alta sensibilità nel merito della diffusione della meningite. Nel febbraio del 2018 sono numerosissimi gli adulti che si sono recati presso gli ambulatori dell’ASL Napoli 2 Nord di Ischia per sottoporsi alla vaccinazione antimeningococcica e molti i bambini vaccinati negli studi dei pediatri dell’isola.

Si trattò dei cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale straordinaria diretta a tutti gli ischitani, promossa dall’ASL Napoli 2 Nord e dallo speciale gruppo di Lavoro Regionale dedicato a tale problematica dopo l’allarme suscitato dalla morte di una bimba di un anno deceduta il 14 gennaio di un drammatico 2018 e il decesso, a meno di un mese dopo, dello zio della piccola, un uomo di 29 anni, entrambi da meningite. La campagna istituì, tra l’altro, l’apertura straordinaria di un ambulatorio vaccinale a Serrara Fontana della sede del Comune con la consulenza in favore dei medici ischitani del prof. Carlo Tascini, primario della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell’Ospedale Cotugno.