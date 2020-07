Sospensione delle Demolizioni, a segno la Di Scala: approvato l’ordine del giorno

Un lavoro che ha prodotto un ottimo, primo, risultato: ordine del giorno approvato all’unanimità. Il consiglio regionale della Campania, questa mattina, ha dato il suo placet ad un testo sottoscritto da Maria Grazia Di Scala che, dopo un iter molto travagliato, è arrivato in aula come primo punto.

L’assise regionale ha approvato

«Si ritiene necessario – si legge -, pertanto, la sospensione temporanea delle demolizioni delle case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo; al fine di garantire effettività di tutela ai valori da salvaguardare in attuazione del principio di gradualità, quindi di sospendere temporaneamente le demolizioni delle case destinate ad abitazione ed occupate da persone sprovviste di alloggio alternativo; Alla luce delle suesposte considerazioni, i sottoscritti consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento interno del Consiglio regionale

Il testo va a segno: “si impegnano Il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale ad intraprendere, con ogni possibile urgenza, qualsiasi iniziativa presso il Governo centrale e le Assemblee Legislative nazionali affinché sia affermato il principio di gradualità, con sospensione temporanea per l’ anno 2020, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria, della esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione per le case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo. Impegna altresì il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale ad intraprendere ogni utile iniziativa in ordine all’esatta rappresentazione del fenomeno e all’individuazione di soluzioni in forza delle quali contemperare il doveroso obbligo di esecuzione delle sentenze di demolizione con il diritto all’abitazione”.