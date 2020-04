Sospendere il calcio? Ok. Chi vince? Chi perde? | #4WD

L’ennesimo scollamento tra il Governo centrale e la realtà passa anche per il calcio. Scollato è il rapporto con le regioni, scollata è la visione del territorio, scollato -di sicuro- è il metodo di graduale ripresa delle attività sportive, che consentirà dal 4 maggio agli atleti professionisti (calciatori compresi) di andarsi ad allenare nei parchi come degli amatori della domenica ma non nei rispettivi centri sportivi; scollato -e qui mi fermo- è il lavoro di chi vorrebbe lavorare per riprendere anche in Italia le competizioni principali a porte chiuse, a cominciare dal calcio, ma che continua a non far breccia nel cuore e nelle opere del Ministro Spadafora, il quale (forse a giusta ragione) è tutt’altro che sicuro di potercela fare, al punto da dichiarare che “la strada verso la ripartenza diventa sempre più stretta”.

I club calcistici, in questa fase, si dichiarano tutti uniti per tornare in campo. Ma pur volendo ammettere che sia vero e che le posizioni minoritarie notoriamente ostili come quelle del Brescia di Cellino fossero state fagocitate dalle decisioni delle “prime della classe”, chi ce la farebbe ad assumersi la responsabilità di riprendere a giocare ad ogni costo, quando il caso Dybala è la testimonianza palese che il virus resta sempre dietro l’angolo, pronto ad aggredire? E quanto inciderà l’esempio della Francia, che ha ufficialmente fermato la Ligue 1 mettendo in discussione anche il prosieguo della partecipazione di Paris Saint-Germain e Lione alla Champions League?

Se l’esito delle competizioni in sospeso è ormai falsato irrimediabilmente, con tifosi e tesserati oltremodo timorosi di tornare al circo nei rispettivi ruoli, e la sospensione definitiva dei campionati rappresenta la logica e precauzionale conseguenza all’emergenza che ci accompagna ormai da un paio di mesi, è altrettanto indiscutibile che continua a mancare il collante del buon senso istituzionale per reperire il modo migliore di esitarli.