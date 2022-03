SOS Ambulanze e 118: l’ASL è in “codice rosso”

Ida Trofa | Resta sempre in “codice rosso” la situazione attuale del 118 sull’isola dovuta alla mancanza di personale medico dopo la riduzione sostanziosa dell’organico (da alcune settimane diversi turni sono coperti da un unico sanitario) a cui si va ad aggiungere l’assenza di un parco auto adeguato a servizio dell’Ospedale Rizzoli dove mancano le ambulanze ormai tutte da rottamare o in coda dal meccanico di turno. Lo stiamo raccontando da mesi, ora, però, la situazione è più critica che mai. Quasi insostenibile se pensiamo di stare alla vigilia della Pasqua e dell’apertura della stagione estiva tra crisi bellica, emergenza Covid mista al turismo e al richiamo di Procida Capitale della Cultura.

Serve più personale, servono più mezzi, servono più investimenti economici e, soprattutto, investimenti razionali e necessari. Purtroppo, queste questioni appaiono solo l’insieme dell’ennesima missione impossibile. Sono giorni molto difficili per gli operatori del 118, una realtà sempre più in agonia che bisogna salvaguardare. Un servizio, questo della prima emergenza, che la sanità sull’isola sta perdendo.

Potenziare la struttura, i servizi e il personale dovrebbe essere l’unico obiettivo da perseguire. A ben vedere, però, non è affatto così e il nodo della matassa di medici e personale giunge al pettine: la mancata programmazione è un dato di fatto grave. La situazione, da mesi, tra mancanza di unità (medici e personale), scarso appeal del lavoro e mancato risarcimento di indennità e sostegni economici, rimane sempre critica. Poche le unità in servizio e che, mentre langue in tutta la Campania, a Ischia rischia di scomparire! I medici stanno andando via perché il lavoro è troppo gravoso e perché mancano le professionalità specifiche, ma anche perché “c’è una sperequazione economica su medici, operatori e autisti” ci hanno spiegato alcuni operatori del settore in procinto di lasciare. Il problema serio è rappresentato dalla carenza di medici. Il 118 isolano, da mesi, è passato da 13 a 7 unità e tra qualche settimana, se non saranno inviate nuove forze e medici, il servizio di pronto intervento mobile riuscirà a garantire una sola postazione attiva, contando su un solo medico per tutta l’isola invece di due.

Le attuali necessità. Al momento occorrono 6 persone per coprire tutti i turni. La carenza cronica dei medici, aggravata dalla pandemia a livello locale mette in crisi la copertura dei turni nelle postazioni del 118 e anche nel pronto soccorso.

SOS Ambulanze . La scorsa settimana vi abbiamo raccontato le incredibili e ridicole peripezie affrontate da alcuni operatori del Rizzoli per trasportare da Lacco Ameno a Pozzuoli i pazienti. Ambulanze ferme in officina da settimane e ambulanze dichiarate funzionanti che si fermano guaste nei garage dei traghetti costringendo al recuperato con il carro attrezzi. Non è una tragicomica rappresentazione teatrale, ma la realtà delle ambulanze in dotazione all’unico ospedale di Ischia. Alla pericolosa carenza di personale medico del 118 con le sue coop tanto care al sistema sanitario regionale, si aggiunge la totale assenza di un parco auto degno e lo stato di obsolescenza di quello a disposizione del Rizzoli di pertinenza propria dell’ASL NA2 Nord. Mezzi dichiaratamente inutilizzabili o non adeguatamente manutenuti che rischiano di creare più incidenti e più danni che offrire soccorso sanitario. Senza parlare della necessità di utilizzare le stesse come taxi per trasportare medici e infermieri da una struttura ASL all’altra, atteso che non ci sono altri veicoli per farlo. Assurdo!

Un servizio di emergenza, in piena emergenza, con pesanti ricadute sulla sua efficienza e, dunque, sulla sicurezza dei malati e della cittadinanza isolana sempre più vittima dei limiti legati alla insularità ed alla scarsa attenzione istituzionale.

Appare quanto mai improcrastinabile, al fine di prevenire e scongiurare il verificarsi di qualche dramma, riorganizzare il Servizio 118 e rivedere il parco veicoli ASL in dotazione alla nostra sanità. Non è più tollerabile oltre questo stato di cose.