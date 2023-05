Sorgeto, al via i lavori per la riapertura della Baia

Già dovrebbe essere aperta, tuttavia, tra elezioni e altri stop, finalmente la macchina amministrativa del comune di Forio ha messo mano ai lavori che servono per rendere fruibile la Baia di Sorgeto.

Enzo Rando ha approvato il “preventivo per opere manutentive da realizzarsi sulle pareti rocciose in località baia di Sorgeto”. E così, vista l’Ordinanza n. 192/19, di interdizione di alcune zone costiere del Comune di

Forio, tra le quali anche la Baia di Sorgeto; dato atto che in particolare la Baia di Sorgeto con tale Ordinanza veniva interdetta completamente per l’intera profondità della baia;

Letto il parere del Prof. Tommaso De Pippo, del 7 luglio 2010, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 08.07.2010 al n. 17072, che conclude: “Alla luce di quanto esposto lo scrivente ribadisce quanto già esposto nelle precedenti relazioni e che pertanto nella Baia di Sorgeto, fatta eccezione per le aree già a suo tempo definite pericolose, non esistono condizioni di pericolosità che giustifichino la chiusura totale della Baia e l’inibizione al transito ed alla sosta con divieto di poter fruire delle valenze ambientali e termali del sito. A maggior ragione per alcune aree la stabilità è aumentata in virtù della messa in opera di reti paramassi che aumentano così il fattore di coesione delle masse rocciose costituenti i versanti delle falesie aggettanti nella Baia di Sorgeto. Lo scrivente (De Pippo, ndr) altresì si trova a dover allargare il divieto al transito e alla sosta nel settore orientale in conseguenza di lavori di gradonatura mal eseguiti che hanno comportato una diminuzione della stabilità del versante, pertanto, l’area vietata si estende fino al promontorio di Punta Chiarito. In virtù delle condizioni di precaria stabilità già riconosciute nelle precedenti relazionasi deve considerare vietata al transito, alla sosta ed alla balneazione l’area che si estende dalla direttrice B-B’ fino al promontorio di Capo Negro. Si ritiene pertanto che la Baia può essere riaperta ai fruitori, in quanto non si riconoscono fattori di pericolosità da giustificare la chiusura, lasciando però interdette le aree ad est della direttrice A-A’ e ad ovest della direttrice B-B’. Si ribadisce inoltre l’invito ad eseguire periodicamente una pulizia dei versanti ad est della direttrice A-A’, in special modo dopo eventi meteorici eccezionali.”

Vista la determina dirigenziale di questo settore n. 557 del 05.04.2023 di approvazione preventivo della Ditta

Gheller srl per lavori d’ispezione e controllo delle opere di contenimento realizzate sulle pareti rocciose in località Baia di Sorgeto; dato atto che dalla stessa emerge la necessità di programmare alcune opere di manutenzione ordinaria delle opere eseguite in precedenza negli anni scorsi delle quali, alcune da intendersi come priorità esecutive, si è ritenuto necessario ed urgente approvarla, al fine di effettuare immediatamente i lavori di manutenzione delle opere di contenimento realizzate sulla parete rocciosa della Baia di Sorgeto cosi da escludere nell’immediato periodo il rischio di caduta di materiale lapideo potenzialmente pericoloso per la pubblica e privata incolumità. Il costo è di di € 29.900,00 oltre iva 22%