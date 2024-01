Soprintendenza: Nuzzo ruota i funzionari “responsabili”

Il soprintendente Mariano Nuzzo ha firmato l’ordine di servizio che stabilisce i “Funzionari Architetti Area III”. Le nuove disposizioni di servizio, a partire dal 25 gennaio, rappresentano la revoca e la riassegnazione dei territori per la responsabilità delle istruttorie delle procedure di tutela Architettonica e Paesaggistica. Cambiano i nomi dei responsabili dell’Ente del Palazzo Reale di Napoli e che hanno nelle loro mani il destino del nostro paesaggio. Un destino, spesso, nefasto e spesso rovinato per “colpa” di questi funzionari come il caso, emblematico, del Pontile Aragonese di Ischia.

Il ruolo della Soprintendenza, come sappiamo, è una zavorra inutile nella già appesantita burocrazia italiana. Un ente che dovrebbe essere “custode del vincolo” e che, invece, spesso, è il carnefice di ampie zone di territorio isolano. E non solo. L’isola d’Ischia è stata divisa in tre grandi zone.

Tuttavia, per Nuzzo, l’architetto Serena Borea (che lascia Barano) si dovrà occupare delle pratiche di Casamicciola e Lacco Ameno. Resta, in qualche modo, la scelta di affidare il territorio più colpito dal sisma ad unico interlocutore.

Un grande lavoro, invece, aspetta l’architetto Marco De Napoli che dopo essersi occupato dei comuni terremotati, ora si dovrà occupare dei territori di Barano d’Ischia, Ischia, Serrara Fontana e della vicina Procida.

Per Forio, invece, si apre la stagione dell’architetto Russo Del Prete Filomena. Una nuovissima responsabile che avrà il suo “battesimo” con l’amministrazione di Stani Verde e con i suoi tanti progetti da portare avanti.

In conclusione, giusto per completare il giro delle isole, l’architetto Brunella Como si occuperà, tra gli altri territori, di Capri e Anacapri.

I responsabili faranno riferimento al Referente dell’Area Patrimonio Architettonico arch. Serena Borea e al Referente dell’Area Paesaggistica arch. Valeria Fusco.

La rotazione dei responsabili di zona è stata eseguita in ossequio alla Legge Severino che, nello specifico, dispone la “rotazione triennale degli incarichi sensibili” a rischio corruzione. Nell’elenco dei piani triennali anticorruzione, lo evidenziamo, figurano gli esami delle autorizzazioni paesaggistiche.

