Soprintendenza, Mariano Nuzzo “promosso” da Ischia

«Ischia ha un debito di riconoscenza verso l’arch. Nuzzo»

Giacomo Pascale cala l’endorsement, Giovanni Legnini la “benedizione”. Nel giorno in cui Ischia ha celebrato la rinascita del sito archeologico di Santa Restituta, nel cuore di Lacco Ameno, le parole più sentite sono state per chi, negli anni, ha contribuito in modo decisivo – e spesso silenzioso – alla sua tutela. Il soprintendente Mariano Nuzzo, prossimo a lasciare l’incarico per un nuovo ruolo, è stato al centro di un riconoscimento pubblico che ha unito istituzioni e comunità nel segno della gratitudine.

A prendere la parola per primo è stato il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, che ha voluto rendere omaggio al lavoro di Nuzzo con un tono personale, diretto: «Oggi è doveroso, da parte mia e dell’amministrazione comunale che rappresento, esprimere pubblicamente gratitudine al soprintendente Mariano Nuzzo. Lo ringraziamo per quanto ha fatto per questo sito, per la documentazione, per il suo impegno costante sul fronte della ricostruzione. È anche grazie al suo lavoro se oggi possiamo immaginare un futuro concreto per Santa Restituta».

Pascale non ha esitato a riconoscere che, in passato, la Soprintendenza era spesso percepita come un ente distante, rigido, poco incline al dialogo. Ma con Nuzzo, ha sottolineato, la prospettiva è cambiata: «Ha sempre dimostrato grande disponibilità, pur mantenendo il rigore che il suo ruolo richiede. È tornato ogni volta che è stato necessario. Ha anche saputo criticarci, quando serviva, ma l’ha fatto con onestà, nell’interesse comune. In lui ho conosciuto un bravo funzionario pubblico, un esempio di quello che dovrebbe essere il servizio alle istituzioni e al territorio».

A rafforzare il tributo, le parole del Commissario Straordinario Giovanni Legnini, che ha voluto rendere omaggio a un metodo di lavoro e a uno stile umano. «Ci ha abituati – ha detto – a un approccio che coniuga rigore e dialogo. È uno stile prezioso, che si addice perfettamente a contesti delicati come quello di Ischia, dove la tutela si intreccia ogni giorno con le esigenze di una comunità viva, ferita, ma determinata a rinascere».

Legnini ha poi ricordato quanto sia stato complesso il percorso per arrivare alla fase attuale del progetto: «Comporre le diverse volontà e competenze di Comune, Diocesi, Demanio, Soprintendenza, non era affatto scontato. Ma grazie anche a Nuzzo, ci siamo riusciti. Il suo apporto è stato decisivo non solo per la gestione quotidiana, ma anche per la pianificazione futura: il piano di ricostruzione e il nuovo Piano paesaggistico dell’isola – ormai prossimi alla conclusione – sono anche parte del suo lascito professionale. E di questo gli siamo grati».

IL PASSAGGIO DI TESTIMONE

Il riconoscimento arriva proprio nei giorni in cui si registra il passaggio di testimone al vertice della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli. Al posto di Mariano Nuzzo, il Ministero della Cultura ha nominato l’architetta Paola Ricciardi, nell’ambito della riorganizzazione della dirigenza tecnica disposta con la circolare ministeriale n. 67 del 26 maggio 2025. Ricciardi, già alla guida del Museo di Palazzo Reale di Napoli dopo la gestione Epifani, è considerata una figura di alto profilo tecnico e amministrativo. La sua nomina è stata letta come un segnale di continuità istituzionale, ma anche come una scelta precisa: affidare la tutela di un territorio complesso, segnato da fragilità paesaggistiche e pressione urbanistica, a una figura solida, esperta e già rodata in contesti ad alta complessità gestionale.

Per Ischia, il cambio al vertice rappresenta un momento di transizione delicato, ma anche l’occasione per consolidare un metodo già sperimentato: quello della collaborazione tra enti, della tutela intesa non come vincolo sterile, ma come strumento condiviso di valorizzazione e sviluppo.

Entrambi, sindaco e commissario, hanno voluto chiudere con parole simili: «Questa terra ha un debito di riconoscenza verso l’architetto Nuzzo». Un messaggio chiaro, che ha il sapore raro della stima autentica.

Ischia lo congeda così: non con una cerimonia formale, ma con un riconoscimento sostanziale, condiviso e sincero. Perché, come ha detto lo stesso Nuzzo, «la tutela è innanzitutto un atto di cura, e la cura non si improvvisa: si costruisce insieme».