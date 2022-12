Sopralluoghi ok, riapre il MATTEI

Il preside Calise ha comunicato che a seguito dei sopralluoghi effettuati il 23 e il 28 dicembre, nelle prossime ore sarà disposta l’apertura della sede dell’Istituto “Mattei” di Casamicciola Terme per il giorno 2 gennaio al fine di consentire la pulizia degli ambienti e la ripresa delle attività didattiche per il giorno 9 gennaio 2023.

“Ci auguriamo che il prossimo anno – scrive il dirigente scolastico -, che si apre con una così bella notizia per la nostra comunità scolastica, possa essere veramente un anno migliore, in cui si possa ritornare alla normalità in pace, concordia e prosperità”