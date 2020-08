Sopraelevata, partono i lavori per la messa in sicurezza del viadotto Melan

Gaetano Di Meglio | Finalmente, dopo le segnalazioni dei residenti e la denuncia de Il Dispari, la Città Metropolitana di Napoli si è attivata per eliminare la situazione di pericolo alla Sopraelevata, all’altezza del viadotto Melan. In quel punto, infatti, la evidente presenza di lesioni aveva comportato la chiusura della stradina privata sottostante. Ma resta ovviamente il pericolo Sopraelevata, percorsa da un incessante traffico anche pesante. Una situazione che dunque ha destato non poco allarme.

Ora la Città Metropolitana di Napoli scrive al responsabile dell’ufficio competente del Comune d’Ischia, l’ing. Luigi De Angelis del Servizio 2, e per conoscenza alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al sindaco di Ischia, ad Angela Sena, al rup e alla ditta incaricata della manutenzione delle strade di competenza ex Provincia, la Tecnob.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono imminenti, ma andranno poi eseguite verifiche più approfondite che sono già in programma. Almeno stando alla nota firmata dall’ing. Mariateresa Celano.

Nella missiva si evidenzia: «In riferimento alla problematica segnalata in oggetto e riportata anche sugli organi di stampa locale, questa Direzione, già in data 27 luglio 2020, ha effettuato un sopralluogo presso il viadotto Melan, rilevando che alcune parti in C.A./C.A.P. presenta tracce di umidità, ammaloramento lieve del calcestruzzo per dilavamento, distacco del copriferro, sfogliamento di vernice, ecc..

Gli interventi di rimedio, a tali anomalie, rientrano nel regime della manutenzione ordinaria e degli interventi localizzati, che questa Direzione eseguirà nelle prossime settimane a partire da giovedì 6 c.m., tramite la Ditta di manutenzione, che qui legge per conoscenza.

Per l’esecuzione di tali interventi manutentivi necessita l’accesso al sedime sottostante il viadotto, attraverso la proprietà privata Sena.

Mentre per quanto riguarda le indagini più approfondite da effettuare, questo Ente ha attivato la procedura telematica aperta per l’appalto, suddiviso in 10 lotti distinti e indipendenti, per l’affidamento, mediante accordi quadro, dei Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti la verifica vulnerabilità sismica dei ponti, viadotti e sovrappassi insistenti sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Napoli – CUP H29J19OOO18OOO3 – Bando SIA O2-2O19 – , riguardante anche i viadotti ricadenti nel tratto della Sopraelevata in Ischia».

Fa piacere sapere che la Città Metropolitana si è attivata per i viadotti di Ischia. La nota conclude con una “tiratina di orecchie” al Comune affinché provveda alla eliminazione di un’altra situazione di pericolo: «Si coglie l’occasione per segnalare al Comune di Ischia la catasta di legna, ivi presente, sull’area sottostante la seconda campata del viadotto Melan, costituente un consistente e pericoloso carico di incendio, che va rimossa e smaltita, a cura e spese dell’autore dell’occupazione».