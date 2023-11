“Sono un animale politico” le parole di Abramo e la coltellata servita ai compagni

Mesi fa, in un incontro casuale in Piazza Santa Restituta, il dottore di Casamicciola, mi guardò in faccia e con il solito fare, mi disse: “Ricordati che sono un animale politico”. Una frase che poi fu accompagnata dalla conferma che non avrebbe ritirato il ricorso contro l’elezione di Giosi Ferrandino. La questione ritiro, infatti, è stata in ballo fin dal primo giorno e poi tornò attuale dopo i fatti di Forio anche se con tutti i distinguo del caso. A Forio, il gioco di prestigio del sindaco in carica servì solo ad umiliare la controparte politica. A Casamicciola, invece, serve fare qualche altra riflessione.

La prima è quella economica. La presentazione del ricorso di De Siano, lo abbiamo visto e letto tutti, ha visto da parte dell’Amministrazione di Casamicciola, la scelta di mettere in campo una nutrita truppa di avvocati. Sono ben sette i legali che sono stati chiamati a difendere le tesi di Giosi Ferrandino e degli attuali amministratori: una circostanza che non può sfuggire al lettore. Lasciare tutto nelle mani del TAR affinché il tribunale “compensi” le spese è un azzardo che una persona intelligente non fa. E Abramo è intelligente. Rinunciare al ricorso significa proteggersi anche dall’aspetto “spese”. Che, moltiplicato sette, fa un numero abbastanza grande. E Abramo sa fare bene i conti. Ma tenendo da parte questa circostanza, certamente non secondaria, c’è un passaggio da vero “animale politico” che merita di essere portato in evidenza.

Nella lunga motivazione resa pubblica da De Siano c’è un passaggio molto chiaro: “Non è inverosimile immaginare che l’annullamento delle elezioni potrebbe giovare, più che all’interesse generale, a coloro che attendevano nuove elezioni per ricontrattare la propria posizione. D’altra parte, il tempo è poco, ed è illusorio pensare che in qualche mese si possa creare una classe dirigente che si proponga come alternativa a quella attuale”.

Questo passaggio sembra più diretto ai suoi compagni di squadra che non a quelli della maggioranza. Nei giorni scorsi, ricorderanno i lettori, durante l’ultimo consiglio comunale, il sindaco di Casamicciola aveva evidenziato come il 30 novembre sarebbe stato l’ultimo giorno utile per definire la propria collocazione all’interno del civico consesso. Un messaggio, chiaro, diretto a Peppe Silvitelli. Lo stesso sindaco Ferrandino, infatti, aveva dichiarato che c’era una parte della minoranza che aveva chiesto di essere annoverata tra le fila della maggioranza. E dopo il passaggio di Annalisa Iaccarino, l’unico altro potenziale “saltatore” era proprio il candidato sindaco dell’altra lista.

Una lista, quella di Silvitelli, a cui Abramo serve un siluro ad orologeria: la rinuncia del ricorso. L’animale politico, con questa mossa, oltre ad aver scansato il pericolo spese legali, ha anche disarmato l’appiglio del suo candidato sindaco di “ricontrattare la propria posizione”. Con la rinuncia e con l’azzeramento del rischio scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola ha messo nelle condizioni il tanto odiato Giosi Ferrandino di aver più preoccupazione e, ancora, di non dover organizzare – già ora – nessuno squadrone per imminenti elezioni.

Ora che non c’è più il rischio elezioni, Silvitelli non ha più valore. Per Giosi Ferrandino, è ovvio!