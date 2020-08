Sono sempre le 20.57. Il ricordo delle vittime e il dolore della ferita siano rinascita

#treannifa #sonosemprele2057

Ida Trofa | Le vittime, i soccorritori e i superstiti. Gli ingegneri, gli operai e gli sfollati. Il vecchio Cratere con i suoi borghi in zona rossa e un nuovo “mondo“ che forse non ci sarà.

Ricordi, speranze e amarezze. Torniamo a raccontare il terremoto di Ischia dall’interno, dalle aree più danneggiate, i luoghi martoriati. Siamo tornati tra le macerie? in realtà non ci siamo mai mossi da li, dove le parole si fondono in un’unica, dolente voce rivolta all’Italia, ai decisori istituzionali, alla politica. Tutti inerti, mentre quelle borgate provano a rinascere nonostante tutto e tutti.

Sono passati tre anni da quella terribile tragedia. Tre anni che ci hanno fatto riflettere molto. Anni di sofferenza, soprattutto per chi quel 21 agosto ha perso gli affetti più cari, ha visto la morte di chi ha amato. Il dramma di quel giorno resta nel dolore, negli occhi di chi lo ha visto nei parenti delle vittime in occasione dei funerali ad Ischia. Un dolore che non si è ancora spento e che forse mai si spegnerà.

Il dovere di uno Stato dovrebbe essere quello di reagire, di rialzarsi per risollevare le sue genti, di rispondere alle istanze del suo popolo. Ma qui ad Ischia non c’è mai stata questa risposta. Siamo ancora fermi ad un eterna mancanza, siamo fermi ai tubi innocenti alle case incerottate tra cavi legna e cavi d’acciaio. Lo impone la legge italiana, lo impone una norma che ad Ischia concede solo demolizioni, ma non demolizioni e ricostruzioni. Senza quei tubi e quella Lega a, quei cavo a sorreggere le nostre case, non avremo nessun diritto a ricostruire, nessun diritto al ristoro.

Sono l’unica testimonianza che possano garantirci una pallida speranza di ripopolare quei luoghi o di ottenere il diritto di vivere altrove. Qui, tra queste ferite di carne, di tufo e di intonaco, è sempre più palpabile la convinzione che non sarà mai inaugurata una nuova generazione post terremoto, non ci sarà mai un domani, un nuovo inizio, che non potrà mai cancellare quanto accaduto, ma che almeno aiuti ad andare avanti a convivere con quel peso ed il dolore di quella scossa. Per dare al ricordo di quella tragedia la giusta dignità ed il rispetto che merita riportando questi luoghi martoriati a nuova vita, nel segno di chi non c’è più e di chi in quei luoghi ha perso tutto.

Dimenticare è impossibile, ma mettere a frutto il dolore per quei ricordi si!

Le Istituzioni dovrebbero sapersi mostrare dalla parte del bene comune, dovrebbero lavorare per la sicurezza di ogni singolo italiano. Purtroppo non è cosi. Questo compito non lo ha mai onorato nessuno fin qui. Nessuna speranza che qualcuno possa onorarlo un giorno, chissà quando.

Il parenti delle vittime: “Ischia non è più la stessa“

Sono passati tre anni dai tragici crolli del terremoto di Ischia. Non è possibile dimenticare lo sbigottimento recato dalle prime notizie, le drammatiche conferme, il numero dei morti, l’ansia che cresceva per chi era rimasto sepolto vivo, senza distinzione d’età o di coraggio, l’impegno generoso (a volte non tanto) dei soccorritori, il dolore profondo e composto dei familiari delle vittime, la desolazione di chi aveva perso la propria casa, la solidale e dignitosa risposta di un popolo, piccoli borghi profondamente feriti, la vicinanza di tutta l’Italia, poi andatasi via via scemando come una notizia che si sgonfia. Il Sisma Ischia 2017 come viene etichettato nei libri maestri del Governo è anche il grande simbolo delle contraddizioni presenti del nostro Paese, nel quale modernità, genio e sviluppo convivono con incurie inaccettabili e con antiche negligenze.

La nuova, bellissima, Ischia disegnata dal genio di Michelangelo Russo con il suo DIARC, realizzato in tempi rapidissimi e mai davvero preso in considerazione se non nell’impegno ed nel gradimento di pochi come il già commissario Giuseppe Grimaldi che ne ha favorito la pubblicazione monografica attraverso un finanziamento regionale. L?idea di Giuseppe de Natale di fare di Ischia un modello di Sicurezza è stata snobbata a priori, salvo poi rubarne l’essenza per farne oggetto di sterili conventino ed inutili ritrovi di nicchia.

Ad Ischia non si è registrato nessun miracolo italiano in grado di dare prova della straordinaria capacità italiana di rialzarsi da traumi e sciagure. Troppo scarsi gli interessi in gioco. Nessuna fretta ma tempi dilatati per permettere a carrozzoni con forti collegamenti politici e connotazioni affaristiche, come INVITALIA, Reluis e associazioni varie, di entrare in gioco e prendersi la propria fetta. C’è poi la giusta richiesta di verità e giustizia per i propri cari, inghiottiti dai crolli, una richiesta che si accompagna alla necessità di evitare in ogni modo, in futuro, disastri simili con nuovi lutti e nuove vittime.

“Per la Repubblica non esistono valori più alti della vita e della libertà dei propri cittadini. Deve essere un impegno concreto e vincolante”. Lo ha detto anche il presidente Sergio Mattarella parlando di Genova a cui Ischia attraverso la nostra per la ricostruzione si lega. Ma è solo un paragrafo e qualche articolo in un capito più ampio e fortunoso della storia d’Italia decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze”.

Mai più una tragedia del genere

L’Italia deve tornare a correre e a investire nelle infrastrutture, in sicurezza e nella pianificazione dei suoi luoghi. Ischia purtroppo è ferma ad un triste passato. Non ha modelli vincenti da mostrare trionfanti. Noi abbiamo cosi cento di raccontarvi le store di chi il terremoto lo ha vissuto davvero umanamente e istituzionalmente. Un misto di rabbia e tristezza perché non doveva succedere. Eppure pur nelal consapevolezza passano gli anni ed il 21 agosto resta solo una giornata di memoria, niente di più, in un luogo che è un cimitero. Dove tutto è fermo alle 20:57:51 di tre anni fa.

Il dolore della figlia di una vittima: Non è più la stessa cosa

“Ischia non è più la stessa dopo quel fatidico giorno. E’ferita , deturpata, rovinata- lo ha detto Elena Zani, la figlia di Marilena Romanini morta tra le macerie di Villa Maria in Via Serrato 7 rivolgendo un suo pensiero personale alla amata genitrice e all’altra vittima dei crolli Lina Balestrieri- Non e’ più la stessa senza la tua presenza cara mamma, senza i tuoi racconti quotidiani ricchi di elogi e gratitudine per quel luogo paradisiaco che ti stava regalando benessere, serenità, cure, benevolenza e cordialità, non e’ più la stessa senza Lina, altra grande mamma e non lo e’ più col trauma che si portano dietro le persone che hanno vissuto la tragedia di quei giorni. Non e’ più la stessa perché ancora oggi la ferita e’ aperta ,nulla e’ stato fatto per te bella isola. Questa noncuranza e’ riprovevole e rinnova in noi ogni volta il dolore di quel giorno. Ora mamma dopo che l’ isola ti ha preso a se’ quasi come un pegno, ora che non so dove sei, riposa in pace e intercedi se puoi per la tua bella isola“.

I cittadini del Fango che facevano impresa al Majo: Omnia Vincit Amor

Loretta Morgera e Vito Mattera, cittadini del Fango e Imprenditori del Majo: “Alle 20.58 circa del 21 Agosto del 2017 la vita di noi tutti e’ cambiata radicalmente. Il terremoto che ha colpito la comunità ischitana di Casamicciola Terme ha segnato un solco doloroso ed indimenticabile. Simbolo di questa immane tragedia e’ la piccola ma storica realtà di Piazza Majo dove noi, Vito e Loretta, per 38 anni abbiamo vissuto e portato avanti la nostra attività di parrucchieri.

Il sisma purtroppo ha sconvolto la nostra vita privata e lavorativa portandoci via le nostre certezze tra le più importanti. La Casa al Fango, il negozio al Majo. Ma la cosa più importante, l’ amore per la nostra famiglia, le figlie ed i nipoti e soprattutto quello per il nostro lavoro che da sempre ci ha regalato tante soddisfazioni hanno fatto si che potessimo ripartire con più forza e tenacia anche se in una zona limitrofa a quella del nostro passato ancora in macerie. Siamo ripartiti a Perrone anche se il nostro cuore resta la. Perché sebbene il sisma ha messo apparentemente la parola fine alla nostra avventura non aveva fatto il conto con una forza superiore che da sempre e’ il motore di tutto: OMNIA VINCIT AMOR“.

La Famiglia di imprenditori di Piazza Majo: Saremo la nuova Pompei

“Ma, più passa il tempo è più credo che qui si avvicina la fine della fine- spiegano con amarezza Giusi Monti e Tommaso Conte che non hanno mai abbandonato il Majo riapprendo il loro bar dopo solo 10 mesi dal sisma-Saremo la nuova Pompei. E quei tubi innocenti e puntellamenti firmeranno la condanna a morte di noi tutti. Non ci viene nulla in particolare da dire. Solo che sono 3 anni che si aspetta invano. La gente si è arresa“

L’ingegnere che ha progettato la messa in sicurezza di Via D’Aloisio, l’ultima strada in Zona Rossa: Tutto è possibile

“Abbiamo lavorato in questi mesi nel cuore del sisma. – ci ha spiegato Vincenzo Mattera, l’ingegnere che ha progettato la messa in sicurezza di via D’Aloisio, l’ultima strada rimasta in Zona Rossa. Man mano che passavano i giorni abbiamo imparato ad apprezzare la bellezza ed il valore di luoghi che non conoscevamo. Fermi a quelle immagini in tv ai racconti. Con la messa in sicurezza, il recupero del campanile della Chiesa dell’Addolorata abbiamo imparato a guardare con occhi diversi questo dramma . Per carità c’è tanto da fare e ci vuole tanto. Ma impegnarsi fattivamente si può“.

L’operaio che lavora alla messa in sicurezza delle strade: Stiamo lavorando per dare una speranza di rientrare a chi può

“Stiamo lavorando da mesi alla situazione della messa in sicurezza delle strade- dice Raffaele Frondella uno degli operai che lavora in zona rossa- non è facile, ma man mano stiamo andando avanti con la messa in sicurezza in qualche vicoletto e tutta via D’Aloisio e stiamo cercando di di di sistemare alla meglio per consentire a chi può di rientrare nelle case agibili o di cominciare i lavori nelle case che hanno subito danni lievi. Per i lavori stiamo usando materiali di alta qualità, tutti pezzi nuovi di fabbrica. Un po’ di case è molto difficile riescano ad andare a rientrare, ma alcune possono essere recuperate anche subito. Ci sono case completamente distrutte e sono tre anni che purtroppo anche le persone non sanno ancora cosa fare. Noi stiamo facendo il possibile per mettere in sicurezza. Io personalmente ho scoperto questi luoghi solo ora, in questo momento cosi doloroso, questo posto e ci sono persone davvero speciali e, ecco, speriamo tornino qui e speriamo bene. Auguro un in bocca lupo a queste persone che possano rientrare quanto prima possibile le loro case“.

L’avvocato miracolato :abbiamo il dovere di non mollare per i nostri amati luoghi

“ A tre anni dal terremoto del 21 agosto 2017 che ha colpito una comunità e una parte di oasi dell’Isola d’Ischia, l’incantevole borgo di Piazza Majo e dintorni, con quegli attimi e momenti disperati, impossibili da dimenticare per me e per chi c’era, è arrivato il momento in cui la politica, in particolare lo Stato, deve chiedersi e interrogarsi sul perché la ricostruzione stenta a partire- spiega Agostino Iacono, avvocato di famiglia politica miracolato il 21 agosto dopo essere precipitato con tutto il solaio ed il divano per tre piani -E’ evidente che la ricostruzione, guidata dal funzionario dello Stato Commissario per la Ricostruzione, con questi strumenti giuridici e con questo approccio organizzativo, non funziona, se non con tempi biblici. Serve una maggiore presenza e un approccio coraggioso dello Stato, una maggiore autonomia delle Istituzioni locali, uno snellimento delle procedure, piani e adeguamenti ragionati e omogenei. Io personalmente continuerò, insieme alla mia famiglia, a lottare affinché non venga abbandonata la comunità terremotata in questo cammino e che venga avviata la ricostruzione ragionata in sicurezza finalizzata a recuperare e ricreare la comunità. Il mio invito all’intera comunità terremotata è essere unita e non perdere la speranza perché anche se il cammino è lungo e tortuoso, abbiamo il dovere morale di non mollare e di realizzare il sogno di rientrare nei nostri amati luoghi“.