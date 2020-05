Sono gli uomini che fanno la politica. Ma… dove sono? | #4wd

«Senza la Lega e tutto il centrodestra, incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto al Senato i numeri sufficienti per l’approvazione dello scostamento di bilancio, cioè per liberare 55 miliardi per gli Italiani». Lo ha detto ieri Salvini, dopo che in aula Conte e compagni sono riusciti appena a far passare il provvedimento sul cosiddetto scostamento di bilancio.

Non sono certo un novellino della politica, pur non avendo mai fatto il parlamentare. E per certi versi, so bene che oltre all’arte del possibile, essa è la quintessenza della mediazione, giungendo talvolta a livelli di compromesso inimmaginabili. Eppure, sarò anche rimasto indietro nel tempo, ma io questo genere di inciuci proprio non li capisco e, peggio ancora, non riesco assolutamente a digerirli.

Far bocciare quel provvedimento in aula, oggi, avrebbe rappresentato sì un aiuto non indifferente a Renzi e la sua compagine di “Italia Viva”, ormai in rotta di collisione con i loro alleati di governo, ma anche la spallata definitiva a un branco di inetti che ancora oggi non riesce a trovare il bandolo della matassa e le cui risposte concrete al Paese a seguito di questa maledetta emergenza sono praticamente pari allo zero.

Trincerarsi dietro il senso di responsabilità, atteggiandosi a uomini di Stato, paladini del bene del Paese e latori di un buon esempio che nessuno o quasi sarà in grado di recepire, anziché mantenersi coerenti con la necessità di dare uno scossone a un sistema che proprio non va più, è stata una scelta oltremodo discutibile, che legittima chiunque di noi a pensare all’ennesimo accordo di palazzo a fronte di chissà quale particolare contropartita.

Dinanzi a questo genere di situazioni, per quanto mi riguarda, non c’è destra o sinistra che tenga: la politica attuale, nella perdurante latitanza dei partiti e delle ideologie, continua sempre più a diventare una questione di uomini. Anch’essi, quelli veri, merce rarissima, dentro e fuori dai “palazzi”.