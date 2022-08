Sono andati via i Mao Mao riecco il carro gru. La paura dei “paccheri” a Forio

Come vi avevamo detto, per il mese di agosto gli agenti della municipale di Forio, quelli che non hanno visto i cartelloni abusivi di Enrico Buono e gli hanno permesso di incassare soldi dalle affissioni nonostante gli impianti abusivi, si sono messi paura dei napoletani e hanno sospeso il servizio del carro gru.

Paura dei paccheri che sarebbero volati o di altro (che, in una sorta di contrappasso, sarebbero stati la giusta giustizia!), hanno ripreso a circolare ora che non c’è rischio “mazzate” e hanno ripreso a girare per le strade di Forio solo quando possono applicare il sovrapprezzo serale concessogli dal comune di Forio. La prossima campagna elettorale, in qualche modo la si deve pure pagare. Mi la si può fare al “verde”?….

Nel frattempo, però, Vito Iacono non le manda a dire e, alle 22.39, quando è attivo il supplemento, attacca: “Non dubito circa la legittimità dell’intervento, c’è un segnale e va rispettato. Mi interrogo solo sulla opportunità e sulla utilità. Ed immagino, anzi sono sicuro sia solo una coincidenza che il tutto avvenga dopo le 22, ora dalla quale parte un ulteriore agio a favore della ditta e non ci sia una complicità di chi fino a quell’ora aveva responsabilità di vigilanza dell’area in attesa dei colleghi del carro gru”

Poi attacca Stani Verde e i suoi

“Ed è imbarazzante il silenzio della politica, anche di quella di finta opposizione sulla imbrogliopoli foriana. dal porto ai rifiuti, dal Green flash ai lavori pubblici. La politica si fa con i fatti e gli atti. Non con i post magari per compiacere qualche elettore arrabbiato. Ma d’altronde sono due facce della stessa sporca medaglia. Tutta questa gente qua li hanno portati loro, insieme!!!”

Poi si entra in politica: “Appena insediato promuoveró la costituzione di commissioni di inchiesta su tutti gli affidamenti ed i concorsi, presiedute ovviamente dall’opposizione. Questo paese ha bisogno di verità e di trasparenza su tutto … anche sulle modalità di gestione del servizio di rimozione!!! Non sono affascinato dalla ricerca di responsabilità se non di quelle politiche di chi amministra questo paese.”

La conclusione è chiara: “Una questione di civiltà, ma soprattutto di rispetto delle tante intelligenze offese, delle troppe competenze e sensibilità mortificate, delle tante violenze subite dalla nostra gente!!!”