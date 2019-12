“Solo una comunità coesa può trovare le forze per affrontare e vincere le sfide”, gli auguri dell’eurodeputato Giosi Ferrandino

Cari amici,

desidero rivolgere a ciascuno di voi un affettuoso augurio per un Buon Natale e per un anno nuovo nel quale vi auguro di realizzare tutti i progetti che avete nel cuore. Purtroppo stiamo attraversando un periodo molto difficile, reso ancor più difficile dal nostro essere isolani, ma è proprio adesso che dobbiamo dare prova delle nostre capacità.

La chiave per uscirne più forti è l’unità, perché solo una comunità coesa può trovare le forze per affrontare e vincere le sfide che il nuovo anno ci riserverà.

Penso innanzitutto all’economia dell’isola e alla necessità di affrontare un percorso di trasformazione che consenta al nostro settore primario, al turismo, di tornare ad essere il traino del benessere e della stabilità economica di tutti gli isolani.

Penso anche agli aspetti ambientali, alla pulizia del mare e alla depurazione, alla lotta alla plastica, alla salvaguardia del patrimonio naturalistico che fa di Ischia una delle perle d’Europa.

Penso alla sanità, sulla quale non dobbiamo smettere di combattere affinché ci siano riconosciuti i nostri diritti, oppure ai trasporti, che tanto per mare quanto per terra andrebbero profondamente ripensati ed adeguati alle necessità della nostra comunità e della sua economia.

Penso alla valorizzazione delle eccellenze, che portano in alto il nome dell’isola e rappresentano motivo di vanto e di orgoglio per tutta la nostra comunità.

Nel mio piccolo proverò ad essere presente sui temi, con discrezione ma con costanza, perché Ischia ha bisogno di azioni concrete, più che di parole, ed è anche in questa direzione che dobbiamo sforzarci di andare.

Rivolgo un ultimo, affettuoso abbraccio ai tanti amici di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio che anche questo Natale lo trascorreranno lontani dalle loro case.

Auguro a voi d ritrovare in questo 2020 il sorriso e la felicità che vi sono stati strappati.

Possiamo farcela. Dobbiamo farcela. Con l’impegno, con la passione, col lavoro possiamo riuscirci. Io ne sono sicuro e spero che Voi sarete al mio fianco in queste battaglie.

È con questa speranza e con questo convincimento che Vi rivolgo gli auguri più cordiali e più affettuosi di Buon Natale e di buon Anno.