Solo mutande bianche alte. Arrestato un uomo per maltrattamenti: anni di violenze sulla compagna

Dopo la denuncia della donna, è scattata la custodia cautelare in carcere. Il Riesame conferma: “Gravi indizi e pericolo concreto di reiterazione”

Un uomo nato in Polonia, classe 1985, è stato arrestato e si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti della compagna. Una misura cautelare dura, ma ritenuta necessaria per tutelare la donna da nuovi episodi di violenza. Il provvedimento, firmato dal Gip del Tribunale di Napoli, è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Forio coordinati dal Luogotenente Luigi Di Nola, protagonisti di un’indagine meticolosa che ha raccolto prove, testimonianze e documenti ritenuti “convergenti e solidi” dalla magistratura.

La misura è stata confermata, nei giorni scorsi, anche dal Tribunale del Riesame, che ha respinto l’appello presentato dalla difesa dell’uomo, rafforzando ulteriormente la tenuta del quadro accusatorio. I giudici hanno parlato di “gravi indizi di colpevolezza” e di un “concreto pericolo di reiterazione” delle condotte violente.

«Un quadro indiziario grave, articolato e coerente, sorretto da dichiarazioni attendibili, riscontri oggettivi e testimonianze esterne prive di contraddizioni»: così il Gip del Tribunale di Napoli ha motivato l’emissione della misura cautelare in carcere. Nelle parole del giudice emerge un profilo allarmante, delineato da una «reiterazione sistematica di condotte violente, oppressive e umilianti», attuate in un contesto domestico in cui la vittima «viveva in uno stato di soggezione psicologica quotidiana, privazione della libertà e terrore costante». Il comportamento dell’indagato — scrive ancora il giudice — evidenzia «lucida consapevolezza della condizione di debolezza emotiva della compagna» e una tendenza a esercitare «un controllo ossessivo e degradante, protrattosi anche dopo la fine della relazione». La misura custodiale in carcere, conclude il Gip, è «l’unica idonea ad arginare una possibile escalation».

Secondo quanto ricostruito nella lunga ordinanza di custodia, l’indagato avrebbe sottoposto la compagna a un regime di umiliazioni, intimidazioni, aggressioni fisiche e psicologiche protrattesi per oltre due anni, anche dopo la fine della relazione. Il rapporto — iniziato nel 2021 e sfociato in una convivenza nel marzo 2022 — si è trasformato presto in un incubo. La donna ha raccontato di essere stata costretta a rinunciare alla propria libertà personale, controllata in ogni movimento, offesa e isolata, perfino nel modo di vestirsi o di truccarsi.

“Mi diceva che ero una zoccola solo perché mettevo una felpa diversa o un burrocacao. Non potevo avere cura di me stessa, nemmeno tagliarmi i capelli. Dovevo indossare solo mutande bianche, alte, perché così voleva lui”, ha raccontato nella denuncia dove ha anche aggiunto che “mi svegliavo ogni giorno con la paura che potesse succedermi qualcosa. Bastava una parola sbagliata o un messaggio non letto in tempo per farlo esplodere. Avevo smesso di vivere, esistevo solo per non farlo arrabbiare. Quando sentivo una moto avvicinarsi, il cuore mi usciva dal petto: temevo che fosse lui, che mi stesse cercando. Ancora oggi non riesco a stare vicino a una finestra senza provare panico”.

Ma non si è trattato solo di parole. La donna ha riferito episodi specifici di violenza fisica: pugni, schiaffi, mani al collo, minacce con coltelli e bottiglie rotte. In un’occasione, ha riferito, l’uomo avrebbe spruzzato su di lei e su di un’amica dell’alcool etilico minacciando di darle fuoco. In un’altra l’avrebbe svegliata nel cuore della notte puntandole un coltello per costringerla ad avere un rapporto sessuale.

Il punto di svolta è arrivato nel maggio scorso, quando — dopo l’ennesima aggressione — la donna si è rifugiata nel suo luogo di lavoro, un albergo di Forio, dove è scoppiata in lacrime davanti ai colleghi. È stato il portiere della struttura ad allertare i Carabinieri. Poco dopo, l’uomo le avrebbe inviato una foto dei nipoti — figli del fratello defunto della donna — come forma di minaccia indiretta: “Per farle capire che poteva raggiungerli quando voleva”, hanno scritto i giudici.

Dopo quella notte, la vittima ha deciso di denunciare. I Carabinieri della Stazione di Forio hanno raccolto la sua querela, dando avvio a un’indagine condotta con rigore e attenzione. Sono stati acquisiti messaggi vocali, screenshot, testimonianze di amici, colleghi, vicini di casa, oltre a un referto medico del pronto soccorso che documenta ecchimosi compatibili con le aggressioni subite. Tutti elementi che hanno rafforzato la credibilità della donna e motivato la misura cautelare.

La custodia in carcere è stata ritenuta l’unica misura idonea a garantire la sicurezza della persona offesa. Il comportamento dell’indagato, secondo il tribunale, mostra “una personalità aggressiva e manipolatoria, incline al dominio e priva di qualsiasi autocontrollo”.

Una storia che, per troppo tempo, è rimasta chiusa dentro le mura di casa. E che solo grazie al coraggio della vittima — e al lavoro silenzioso e capillare dei Carabinieri di Forio — ha potuto emergere nella sua verità più cruda.