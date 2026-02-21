Solo inutili gufacci e cornacchie per un sindaco andato | #4wd

Ieri, in occasione dell’inaugurazione del teatro comunale “Poli”, il sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino ha rilasciato con il solito livore che contraddistingue, in particolare, il suo secondo mandato, una dichiarazione contro quelli che, in qualità di presunti detrattori della sua amministrazione (e non semplici concittadini-elettori aspiranti, finalmente, a un sindaco ed una classe dirigente degni di essere definiti tali), dissentono sul suo modo di condurre il paese, additandoli come “soggetti senza titolo, gufacci, cornacchie gracchianti, improvvisati videomaker”.

Era tale il risentimento del primo cittadino, da rendere il suo eloquio ancor più imbarazzante, cacofonico e impastato del solito. Il cuore dell’intervento di Enzo è stato imperniato sull’elogio dell’enorme competenza del personale dell’ufficio tecnico comunale, a suo dire rinnovato tramite concorso e giungendo ad impiegarvi maestranze il cui punteggio di laurea in ingegneria ed architettura scendeva solo in poche unita al di sotto del 110 e lode.

Ecco perché, pur essendo umani in grado di sbagliare, la loro competenza nella progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche non poteva essere in alcun modo messa in discussione dai “gufacci” e dalle “cornacchie gracchianti” di turno.

Al di là dei risultati della gestione delle opere sul territorio sotto gli occhi di tutti e, per quel che mi riguarda, ferme restando le considerazioni già espresse nel 4WARD di ieri in merito alla situazione dell’acqua alta al Porto, mi chiedo da quando in qua una buona laurea rappresenti con certezza anche un adeguato bagaglio d’esperienza utile a ricoprire con profitto un incarico pubblico così importante.

Il mondo è pieno di laureati a pienissimi voti che conoscono perfettamente la loro materia ma non hanno la più pallida idea di cosa significhi la pratica sul campo, di grandi allenatori ma pessimi atleti e viceversa; e nella maggior parte dei casi, la loro scelta non è avvenuta sempre su base squisitamente meritocratica. Così come siamo circondati da un nutritissimo esercito di semplici diplomati di scuola superiore, talvolta anche solo titolari di licenza media i quali, a torto o a ragione, sono riusciti a dimostrare nella vita che il loro successo non ha avuto alcun bisogno di una laurea o di un concorso vinto per grazia ricevuta.

Proprio a proposito di meritocrazia e titoli di studio, ieri leggevo del celeberrimo grillino Luigi Di Maio, che dopo l’incarico salvifico (cucitogli addosso, non essendo preesistente) di rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico dal 2023 ad oggi, ha appena ricevuto la nomina a professore onorario presso il Dipartimento di Defence Studies del prestigioso King’s College London. Capito, quel Giggino lì “che s’è firato ‘e fa”, con tutte le sue enormi gaffe? E… con quali meriti?

Mi viene, quindi, da chiedere a questo sindaco Ferrandino sempre più “andato”, se a questi ragazzi dell’ufficio tecnico, lasciandosi prender troppo la mano, abbia arrecato più danno che bene. Perché il problema non è difendere i propri collaboratori, ma tentare di trasformare un titolo accademico in una clava politica, usarlo come scudo per respingere ogni critica e, peggio ancora, come metro per stabilire chi abbia diritto di parola e chi no. In democrazia il “titolo” più alto resta il voto dei cittadini, e quel voto non è una cambiale in bianco né un salvacondotto per l’arroganza.

Anche perché, se tanto mi dà tanto, sarebbe bastato il semplice atto d’accusa del prof. Cotroneo sul problema portuale per avere un rigurgito di dignità e togliere il disturbo da sindaco. O no?

La competenza, fino a prova contraria, si ritrova in programmazione, trasparenza, confronto pubblico. E come la credibilità, non si proclama, si costruisce giorno dopo giorno. Ma quando il dissenso viene derubricato a gracchiare molesto, forse non è il verso delle cornacchie a disturbare, ma l’eco di qualche responsabilità che si continua a ignorare.